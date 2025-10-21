Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Opinión |Editorial

Brusca e inquietante caída en el país de las matrículas escolares

Brusca e inquietante caída en el país de las matrículas escolares
21 de Octubre de 2025 | 02:37
Edición impresa

Una fuerte caída de las matrículas escolares que se da, fundamentalmente, en el nivel inicial y primeros años del primario está causando especial preocupación en los ámbitos educativos, aún cuando la magnitud y potenciales alcances del fenómeno exceden ampliamente a esas áreas. En el caso de la Provincia de Buenos Aires se habla de la pérdida de más de 150 mil alumnos en el trienio 2021-2024 (pasándose de 5.162.256 en 2021 a 5.002.411 en 2024).

En los colegios privados estiman en un 15 por ciento esta caída y en esos pocos años dejaron de verse las extensas filas de padres para conseguir un lugar para sus hijos, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.

Tal como se dijo en el informe publicado por este diario en su edición anterior, el fenómeno que es de alcance mundial, es resultado directo del descenso de la natalidad. Pero también entre otros motivos se mencionan la crisis económica y las secuelas de la pandemia de Covid.

Expertos en educación y demografía coinciden en que la principal fuerza detrás de esta disminución es la caída de la denominada Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Argentina, que se ubica cerca de 1,4 y que es una de las más elevadas del planeta.

Otro dato indica que las escuelas de La Plata siguen la misma tendencia de la Provincia y del país, en lo referido a una menor demanda en los niveles Inicial (jardines de infantes y maternales), principalmente, y Primario, producto de la baja natalidad.

Dos reflexiones sobresalen por encima de las muchas otras que origina este fenómeno. Así, algunos educadores ven este fenómeno como una ventana para mejorar la calidad educativa.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Hay que usar el superávit fiscal para comprar dólares y pagar deuda, no para bajar el dólar

Un miembro de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada sostuvo que se está frente a un desvío, “pero también ante una gran oportunidad”, ya que “tener menos alumnos por aula permite una atención más personalizada y un mejor seguimiento de las trayectorias”, sin dejar de ver que existen exigencias de números determinados de alumnos, en el caso de las privadas, para conservar el aporte estatal.

El otro tema prioritario tiene que ver con las estrategias a seguir —ya de alcance mundial— para detener las bruscas caídas de las tasas de natalidad. Se habla así de impulsar políticas de incentivo y apoyo a las familias, que debieran incluir beneficios económicos y laborales, facilitar el acceso a cuidados infantiles de calidad y extender las licencias parentales. Se recordó también que algunos países están recurriendo a otorgar distintas facilidades a la inmigración, para compensar la baja de la natalidad que se registra.

Frente a vaticinios muy agoreros, no cabe otra alternativa histórica que buscar fórmulas que le garanticen a la humanidad un porvenir mejor. De allí la necesidad de que se les reconozca a estos datos de la realidad la importancia que ellos tienen y poner en vigencia medidas eficaces para modificarlos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Opinión

La polarización atenta contra la democracia

Hay que usar el superávit fiscal para comprar dólares y pagar deuda, no para bajar el dólar

La Ciudad visitada por motoqueros dedicados a delinquir

Editoriales combaten las prohibiciones de libros
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla