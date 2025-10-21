Para Trump, “Argentina lucha por su vida; se está muriendo”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trazó un duro diagnóstico sobre la Argentina que, advirtió, “está luchando muy duro para sobrevivir; (...) se está muriendo”. La crudeza de las palabras del republicano obligó luego al Gobierno de Javier Milei a ensayar una suerte de traducción y reinterpretación de los dichos, que la administración libertaria enmarcó como consecuenia de la “herencia kirchnerista”.

Los dichos que Trump pronunció a última hora del domingo mientras se subía al Air Force One, pero que trascendieron ayer, fueron en respuesta a los cuestionamientos que tanto la prensa, como opositores y aliados le hacen por la ayuda financiera de US$20.000 millones de su administración para Argentina y que, según sus críticos, beneficiaría más a la gestión Milei que a Estados Unidos.

“Nada está beneficiando a Argentina, están luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir”, aseguró Trump ante periodistas, e insistió: “Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, resulta que me gusta el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no hagan que parezca que les va bien. Se están muriendo”, remató.

Pese a la dureza de sus declaraciones, Trump volvió a ratificar su apoyo a Milei, a quien recibió en la Casa Blanca a principios de este mes, en una cumbre en la que también sugirió que el rescate de su administración al país dependía del éxito electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del próximo domingo.

El salvataje generó críticas generalizadas, incluso de algunos miembros del propio partido de Trump, como el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, quien planteó en X: “¿Por qué Estados Unidos ayudaría a rescatar a Argentina mientras ellos se quedan con el mayor mercado de los productores estadounidenses de soja?”.

Pero el domingo, el mandatario estadounidense sugirió que además está considerando un acuerdo para comprar carne de la Argentina.

“Compraríamos algo de carne a Argentina. Si hacemos eso, bajarán los precios de la carne aquí”, anticipó Trump, y explicó: “Lo único que se ha mantenido alto es la carne. Y si compramos algo de carne, no estoy hablando de mucho, de Argentina, eso ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país”.

Actualmente, la cuota de carne bovina con destino a EE UU que tiene la Argentina es un cupo tarifario anual de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada por un total de 20.000 toneladas, una cuota muy baja, según información del Ministerio de Economía.

Ahora, Estados Unidos estaría dispuesto a mejorar el acceso a la carne argentina, en principio aumentando la cuota, no solo para bajar el precio sino para sustituir parcialmente la reducción del ingreso de carne brasileña, en medio del conflicto político y comercial de EE UU con Brasil.

La posible suba de las exportaciones de carne argentina a suelo norteamericano redundaría en una ganancia para ambas partes: a Washington le serviría para atenuar la disminución de la provisión brasileña y ayudar a morigerar el precio en el mercado interno, y a la Argentina como fuente de dólares en un contexto de fuerte inestabilidad.

La traducción del Gobierno

Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo que dijo Trump sobre la Argentina “es razonable” y admitió: “Hay que entender el contexto. Es cierto que no tenemos plata, no es ninguna novedad”.

En declaraciones a un canal de streaming libertario, Adorni reconoció que “estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer” y subrayó: “Nosotros lo decimos en la misma campaña: miren que es ‘seguimos avanzando o volvemos dos años’ para atrás a 200 por ciento de inflación y al gran desorden que era la Argentina con el kirchnerismo”.

No obstante, el funcionario relativizó los dichos del presidente estadounidense: “Imaginate que si estuviéramos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”.