Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Axel Kicillof, encabezó un acto de la CGT en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"

Axel Kicillof, encabezó un acto de la CGT en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"

foto: iván campos

20 de Octubre de 2025 | 20:00

Escuchar esta nota

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó en La Plata al presidente Javier Milei, al advertir que “si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

“En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó Kicillof al encabezar en La Plata un plenario provincial de la CGT.

Para el mandatario provincial, “el Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”.

“Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”, alertó.

Para Kicillof, “en el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque, en definitiva, están cumpliendo una orden: sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”.

“Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice: si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”, agregó.

LE PUEDE INTERESAR

Milei vuelve a Estados Unidos tras las elecciones: disertará ante Trump en el America Business Forum 2025

LE PUEDE INTERESAR

La dura crítica del Gobierno bonaerense a Milei tras el anuncio del swap: "Es un títere de Estados Unidos"

Kicillof compartió la actividad con el ministro de Trabajo, Walter Correa; los secretarios generales de la confederación, Héctor Daer; y de la Regional La Plata, Antonio Di Tomasso; los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y Jimena López; el intendente local, Julio Alak, y Aníbal Rucci, hijo del dirigente sindical José Ignacio Rucci, quien fue homenajeado en el encuentro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Otra semana de protestas docentes: cuándo serán y cómo afecta a las facultades y colegios de UNLP

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Sin suspenso: “obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Últimas noticias de Política y Economía

Milei vuelve a Estados Unidos tras las elecciones: disertará ante Trump en el America Business Forum 2025

La dura crítica del Gobierno bonaerense a Milei tras el anuncio del swap: "Es un títere de Estados Unidos"

El dólar oficial comenzó la semana en alza y cerró al borde de los $1.500

La justicia de EE.UU. sospecha que Milei, Karina o Hayden Davis se podrían haber quedado con los millones de dólares de $LIBRA
Policiales
Feroz enfrentamiento en Villa Elvira: dos heridos se encuentran internados y buscan a los prófugos
VIDEO. "Hice lo necesario para salvar a mi hijo": el testimonio de Pablo Laurta antes de ser indagado en Córdoba
VIDEO.- Fuego, disparos y enfrentamiento con la Policía en Villa Elvira
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
Espectáculos
¿Hay onda?: Chechu Bonelli y Grego Rosello, captados in fraganti en un boliche
La grandeza de Lionel Messi: el gesto con los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 luego de la final 
Nuevo escándalo: acusan a L-Gante de robarse una moto de la policía
Dulce posteo: la periodista Luli Trujillo anunció su embarazo 
Morena Rial pasó su primer día de la madre en la cárcel: sus abogados van por un cambio de estrategia
Deportes
Estudiantes vuelve a entrenarse y se enfoca en la recta final para lograr la clasificación a las copas
En fotos y videos | Clima tenso en la sede de Gimnasia: hinchas se manifiestan con fuertes reclamos a la dirigencia
Gimnasia retomó las prácticas tras la derrota en el clásico: cómo se encuentra Silva Torrejón
Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Juegos Bonaerenses: uno por uno, todos los deportes ganadores
Estudiantes eliminó a un equipo "apadrinado" por Chiqui Tapia y sueña con volver a Primera
Información General
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla