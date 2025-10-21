Bianco, más duro con el Gobierno por la gestión

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
En línea con las críticas del gobernador, Axel Kicillof (ver aparte), el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó ayer el acuerdo firmado entre el Banco Central y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para concretar un swap de monedas por US$20.000 millones.
“El anuncio confirma que EE UU ya está gobernando nuestro país. Nos han transformado en una colonia”, advirtió Bianco e insistió en que esto “ratifica la dependencia del gobierno de Javier Milei respecto de la administración de Donald Trump”, a la par que sostuvo que “este es un gobierno títere de EE UU. Trump lo felicita a Milei como si fuera su empleado”.
Por otro lado, el funcionario provincial se mostró “preocupado” “por la negativa” del Gobierno nacional a brindar información a la Auditoría General de la Nación sobre el destino y utilización de las 37 toneladas de lingotes de oro de las reservas del Banco Central que fueron enviadas al exterior: “Tememos que estos recursos hayan sido parte de la timba financiera. Necesitamos que respondan dónde está el oro, que no es de ellos, sino de todos los argentinos”, aclaró Bianco.
