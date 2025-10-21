Bianco, más duro con el Gobierno por la gestión

En línea con las críticas del gobernador, Axel Kicillof (ver aparte), el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó ayer el acuerdo firmado entre el Banco Central y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para concretar un swap de monedas por US$20.000 millones.

“El anuncio confirma que EE UU ya está gobernando nuestro país. Nos han transformado en una colonia”, advirtió Bianco e insistió en que esto “ratifica la dependencia del gobierno de Javier Milei respecto de la administración de Donald Trump”, a la par que sostuvo que “este es un gobierno títere de EE UU. Trump lo felicita a Milei como si fuera su empleado”.

Por otro lado, el funcionario provincial se mostró “preocupado” “por la negativa” del Gobierno nacional a brindar información a la Auditoría General de la Nación sobre el destino y utilización de las 37 toneladas de lingotes de oro de las reservas del Banco Central que fueron enviadas al exterior: “Tememos que estos recursos hayan sido parte de la timba financiera. Necesitamos que respondan dónde está el oro, que no es de ellos, sino de todos los argentinos”, aclaró Bianco.