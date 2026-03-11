Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |¿Qué pasó?

Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles

11 de Marzo de 2026 | 09:01

Se veía venir y finalmente estalló la polémica entre Carmen Barbieri y Florencia de la V en El Nueve.

Allí, Barbieri no terminó su programa a tiempo, se pasó dos minutos y Florencia, que viene después con Los profesionales de siempre, no se la dejó pasar.

Entonces, se armó fuerte. Indirecta por un lado y agria respuesta por el otro.  

Hubo reclamos en vivo, pases de facturas, y todo esto tiene un trasfondo, según contaron en en la tele: “Esta pelea entre conductores, había motivos por los cuales vieron a Flor de la manera en la que la vieron”.

“El motivo número uno es que viene arrastrando desde hace un tiempo es la entrega de rating bajo”. apuntando además que la última nota de Barbieri fue sobre remedios caseros.

Y siguieron enumerando: “Porque Diego Bouvet salía antes desde Córdoba con Carmen, entonces la información que tenía para su programa salía con Carmen y no con Flor”.

Para finalizar, desde la pantalla chica tiraron: "Se enoja porque Carmen termina con las llamadas publinotas y por ende baja el número”. Pero, más allá de esto, contaron que Barbieri suele ganarle a de la V en el rating y este sería también otro de los motivos que encienden la pelea.  

