Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Israel intensifica bombardeos contra Hezbollah mientras Irán ataca objetivos petroleros y barcos comerciales
Análisis | Argentina Week 2026: el modelo y la pelea de fondo de Milei con los empresarios nacionales
Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Dramático incendio en La Plata: ardió una casa y un hombre terminó con quemaduras
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
Ley de Glaciares: ante los 18.000 inscriptos, la oposición pide ampliar las audiencias
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo
Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
VIDEO.- La nafta sube a diario y en La Plata hay sorpresa y resignación: los testimonios
¡Cuidado! No es ARCA, es “(G)ARCA”: advierten por la viralización de un falso mail para renovar la clave fiscal
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se veía venir y finalmente estalló la polémica entre Carmen Barbieri y Florencia de la V en El Nueve.
Allí, Barbieri no terminó su programa a tiempo, se pasó dos minutos y Florencia, que viene después con Los profesionales de siempre, no se la dejó pasar.
Entonces, se armó fuerte. Indirecta por un lado y agria respuesta por el otro.
Hubo reclamos en vivo, pases de facturas, y todo esto tiene un trasfondo, según contaron en en la tele: “Esta pelea entre conductores, había motivos por los cuales vieron a Flor de la manera en la que la vieron”.
“El motivo número uno es que viene arrastrando desde hace un tiempo es la entrega de rating bajo”. apuntando además que la última nota de Barbieri fue sobre remedios caseros.
Y siguieron enumerando: “Porque Diego Bouvet salía antes desde Córdoba con Carmen, entonces la información que tenía para su programa salía con Carmen y no con Flor”.
Para finalizar, desde la pantalla chica tiraron: "Se enoja porque Carmen termina con las llamadas publinotas y por ende baja el número”. Pero, más allá de esto, contaron que Barbieri suele ganarle a de la V en el rating y este sería también otro de los motivos que encienden la pelea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí