Fernando Zaniratto: “Nos gustaría terminar mucho más cómodos”

Destacó la eficacia de su equipo en el primer tiempo pero no le gustó  que hayan sufrido tanto en los últimos minutos

el dia

11 de Marzo de 2026 | 21:20

Tras el triunfo de Gimnasia por 2-1 frente a Banfield en el Florencio Sola, el director técnico Fernando Zaniratto destacó en conferencia de prensa la madurez de su equipo para golpear en los momentos justos y resistir la embestida final del local.

El entrenador se mostró satisfecho tras una victoria clave que ubica al Lobo en el quinto puesto de la tabla, consolidando el proyecto que inició formalmente a principios de este año.1. En el análisis del partido valoró la eficacia del primer tiempo, donde Gimnasia logró una ventaja de dos goles gracias a Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto. “Vinimos a una cancha difícil y fuimos inteligentes. Sabíamos que Banfield nos iba a proponer un juego físico, pero encontramos los espacios. El gol de Manuel (Panaro) nos dio la tranquilidad para manejar los tiempos y el de Nico (Barros Schelotto) fue un premio a la presión que ejercimos”.

Un punto de preocupación fue la salida temprana del arquero Nelson Insfrán a los 27 minutos por lesión, siendo reemplazado por el juvenil Julián Kadijevic. “Nos obligó a reordenarnos rápido. Julián entró con mucha personalidad en un contexto picante. Confiamos plenamente en él si le toca seguir reemplazándolo”.


Fotobaires

Tras el descuento de Santiago López García para Banfield, el DT admitió: “Sufrimos de más en los últimos 15 minutos, pero la entrega defensiva fue impecable. Este grupo entiende que para ganar estos partidos hay que saber sufrir”.

“Esta clarísimo que nos gustaría terminar mas cómodo los partidos. Somos conscientes de que en algunos tramos de los encuentros vamos a sufrir, tuvimos chances para terminarlo de otra manera pero ya está. Pudimos mantener el resultado”, explicó en el cierre haciendo referencia a lo sucedido contra Rosario Central, Gimnasia de Mendoza y la última fecha contra Tigre en Victoria, cuando el equipo tuvo una merma en lo físico y futbolístico.

