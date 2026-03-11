Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Boca podría hacer de local en La Plata si avanza la ampliación de la Bombonera

Boca podría hacer de local en La Plata si avanza la ampliación de la Bombonera
11 de Marzo de 2026 | 19:00

Escuchar esta nota

El ambicioso proyecto de ampliación del estadio de Boca Juniors que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme volvió a instalar una posibilidad que impacta directamente en la región: durante las obras, el equipo podría mudarse temporalmente para jugar como local en La Plata.

La alternativa surge porque el plan de remodelación de La Bombonera implicaría el cierre del estadio durante aproximadamente un año, mientras se llevan adelante los trabajos más importantes.

Ante ese escenario, la dirigencia analiza distintas sedes para disputar los partidos como local y entre las opciones aparece el estadio Único de La Plata, uno de los escenarios con mayor capacidad y estructura del país.

El proyecto de ampliación del estadio xeneize busca aumentar significativamente el aforo, con una capacidad final cercana a 75.000 u 80.000 espectadores, mediante la construcción de nuevas bandejas, plateas y palcos.

Entre las obras previstas se encuentra la reconfiguración del sector de plateas sobre la calle Iberlucea, la construcción de nuevos accesos con ascensores y escaleras, y la posibilidad de sumar una cuarta bandeja para incrementar la capacidad del estadio.

El plan forma parte de una estrategia de largo plazo para modernizar el histórico estadio del club, inaugurado en 1940 y considerado uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

Si las etapas principales del proyecto avanzan, Boca debería buscar una sede alternativa durante el período de obras, y allí aparece nuevamente el nombre de La Plata como una de las opciones más firmes.

