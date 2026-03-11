El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios

En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
En medio de la ofensiva libertaria, un municipio bonaerense suspende una tasa
Israel intensifica bombardeos contra Hezbollah mientras Irán ataca objetivos petroleros y barcos comerciales
Toviggino y unos chats que lo comprometen más por la masión que le compró a Carlos Tévez
Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno
Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial
Dramático incendio en La Plata: ardió una casa, un hombre sufrió quemaduras y está peleando por su vida
VIDEO. “Lo que se vio en el cielo de La Plata”: la sorpresa por un ¿meteorito o avión a chorro?
Adorni justificó el viaje de su esposa en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme una semana y quería que me acompañe"
La Plata le rinde homenaje a Raúl Alfonsín, a 99 años de su nacimiento
Platenses muestran en fotos y videos el dramático impacto de las inundaciones en Tucumán
Juicio al ex marido de Piparo: hoy se conoce la fecha de la sentencia tras el pedido de 10 años de cárcel
Confusa reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Paula Chaves, todo mal
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Miércoles cálido en La Plata: cómo viene el tiempo para el resto de la semana
Se filtraron los motivos por el malestar entre Carmen Barbieri y Florencia de la V, los detalles
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
Ley de Glaciares: ante los 18.000 inscriptos, la oposición pide ampliar las audiencias
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 11 de marzo
Empujón de MasterChef Celebrity sumado al derecho a réplica: las estrategias de Gran Hermano para subir el rating
Las apuestas para los Premios Oscar 2026: revelan a los favoritos de la Academia, qué dicen las cuotas
Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional modificó el esquema de actualización de las tarifas de gas con el objetivo de ordenar los aumentos durante los meses de mayor consumo y evitar saltos bruscos en las facturas durante el invierno.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y restablece el mecanismo de actualizaciones estacionales para el precio del gas que se traslada a las tarifas de los usuarios.
A partir de la modificación, el sistema volverá a dividirse en dos períodos. El primero irá del 1 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con la temporada de mayor consumo por el uso de calefacción, mientras que el segundo abarcará del 1 de octubre al 30 de abril.
Hasta ahora, el esquema vigente contemplaba períodos diferentes (de abril a septiembre y de octubre a marzo), un formato que había sido implementado en 2018 cuando se alinearon las actualizaciones con cuadros tarifarios semestrales. Según explicó el Gobierno, ese criterio perdió relevancia en el contexto actual del mercado energético.
El cambio se vincula con la aplicación del Precio Anual Uniforme (PAU), un mecanismo que establece un valor promedio del gas reconocido dentro de la tarifa a lo largo del año. Con este sistema, las autoridades buscan distribuir los costos de manera más equilibrada y evitar aumentos fuertes concentrados en los meses más fríos.
La decisión forma parte de una serie de modificaciones en el esquema tarifario y de subsidios aplicadas durante 2026, en un contexto en el que el Gobierno intenta dar mayor previsibilidad a los usuarios y reducir los picos estacionales en las facturas de energía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí