El Gobierno modificó el mecanismo de actualización en las tarifas de gas: de qué trata y cómo afecta a los usuarios

El Gobierno nacional modificó el esquema de actualización de las tarifas de gas con el objetivo de ordenar los aumentos durante los meses de mayor consumo y evitar saltos bruscos en las facturas durante el invierno.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y restablece el mecanismo de actualizaciones estacionales para el precio del gas que se traslada a las tarifas de los usuarios.

A partir de la modificación, el sistema volverá a dividirse en dos períodos. El primero irá del 1 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con la temporada de mayor consumo por el uso de calefacción, mientras que el segundo abarcará del 1 de octubre al 30 de abril.

Hasta ahora, el esquema vigente contemplaba períodos diferentes (de abril a septiembre y de octubre a marzo), un formato que había sido implementado en 2018 cuando se alinearon las actualizaciones con cuadros tarifarios semestrales. Según explicó el Gobierno, ese criterio perdió relevancia en el contexto actual del mercado energético.

El cambio se vincula con la aplicación del Precio Anual Uniforme (PAU), un mecanismo que establece un valor promedio del gas reconocido dentro de la tarifa a lo largo del año. Con este sistema, las autoridades buscan distribuir los costos de manera más equilibrada y evitar aumentos fuertes concentrados en los meses más fríos.

La decisión forma parte de una serie de modificaciones en el esquema tarifario y de subsidios aplicadas durante 2026, en un contexto en el que el Gobierno intenta dar mayor previsibilidad a los usuarios y reducir los picos estacionales en las facturas de energía.