ARCA: se viraliza un falso mail para renovar la clave fiscal

ARCA: En los últimos días comenzó a circular un correo electrónico fraudulento que intenta engañar a contribuyentes con el pretexto de una supuesta renovación obligatoria de la clave fiscal. El mensaje se presenta como si fuera enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en realidad se trata de una maniobra de phishing destinada a robar datos personales y bancarios.

La advertencia surgió luego de que numerosos usuarios reportaran la recepción del mail en sus casillas. El mensaje informa que, por motivos de seguridad, es necesario actualizar o renovar la clave fiscal a través de un enlace incluido en el propio correo. Sin embargo, ese link dirige a una página falsa que imita el diseño del organismo.

ARCA: cómo funciona la estafa

El mecanismo es relativamente simple. Los estafadores envían correos masivos con apariencia oficial: incluyen logotipos, colores institucionales y un lenguaje formal que busca generar confianza. Al hacer clic en el enlace, la víctima accede a un sitio web apócrifo donde se le solicita ingresar datos sensibles, como usuario, clave fiscal o información personal.

Una vez obtenida esa información, los delincuentes pueden acceder a cuentas fiscales, realizar trámites en nombre de la víctima o intentar nuevas estafas utilizando los datos recolectados.

La advertencia de las autoridades

Desde ARCA recordaron que el organismo no solicita claves fiscales ni datos personales por correo electrónico, ni envía enlaces para que los contribuyentes actualicen información sensible. Cualquier trámite debe realizarse únicamente a través del sitio oficial o de los canales institucionales.

Por ese motivo, recomendaron no hacer clic en enlaces sospechochos, no descargar archivos adjuntos y eliminar inmediatamente el mensaje en caso de recibir un correo de este tipo.

Qué hacer si recibís el mail

Especialistas en seguridad informática aconsejan seguir algunas medidas básicas para evitar caer en este tipo de engaños:

- No ingresar datos personales desde enlaces recibidos por correo.

- Verificar siempre que la dirección web sea la oficial del organismo.

- Evitar descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

Ante cualquier duda, ingresar manualmente al sitio oficial del organismo o consultar por los canales de atención.

La circulación de este falso mail volvió a encender las alertas sobre las estafas digitales que utilizan la identidad de organismos públicos para engañar a los usuarios. Por eso, la recomendación principal es desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos personales o claves, incluso si aparenta provenir de una entidad oficial.