Comenzó el proceso de armado y distribución de urnas para las elecciones en Provincia

Es para los comicios del 7 de septiembre
La Justicia Electoral comenzó con el proceso de armado y despliegue de urnas de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre.
La Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 es la que está a cargo de las tareas de armado y carga de urnas en los camiones del Correo para el despliegue. El plan prevé el armado escalonado y la distribución progresiva de urnas para garantizar la cobertura de todo el territorio provincial antes de las elecciones del 7 de septiembre.
El armado de urnas comenzó este lunes y se realizará en tandas diarias hasta el 4 de septiembre.
Respecto a los envíos, la primera tanda comienza a enviarse el lunes 18 de agosto (siento la Sexta Sección Electoral el destino inicial) y la última se distribuirá el sábado 6 de septiembre.
En total se distribuirán 38.788 urnas, de la siguiente forma:
- La Plata: 1.680 urnas
- Zona Interior: 11.998 urnas
- Conurbano: 25.110 urnas.
