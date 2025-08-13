Comenzó el proceso de armado y distribución de urnas para las elecciones en Provincia

La Justicia Electoral comenzó con el proceso de armado y despliegue de urnas de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre.

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 es la que está a cargo de las tareas de armado y carga de urnas en los camiones del Correo para el despliegue. El plan prevé el armado escalonado y la distribución progresiva de urnas para garantizar la cobertura de todo el territorio provincial antes de las elecciones del 7 de septiembre.

El armado de urnas comenzó este lunes y se realizará en tandas diarias hasta el 4 de septiembre.

Respecto a los envíos, la primera tanda comienza a enviarse el lunes 18 de agosto (siento la Sexta Sección Electoral el destino inicial) y la última se distribuirá el sábado 6 de septiembre.

En total se distribuirán 38.788 urnas, de la siguiente forma:

- La Plata: 1.680 urnas

- Zona Interior: 11.998 urnas

- Conurbano: 25.110 urnas.