¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos

Teatro

Papá por siempre (Mrs. Doubtfire)

El clásico personaje que conquistó al público en los años 90 llega al escenario porteño en una versión teatral cargada de humor, ternura y música. Campi interpreta a Daniel Hillard, un padre desesperado por mantener el vínculo con sus hijos que se disfraza de la entrañable niñera “Señora Doubtfire”. Con dirección de Ariel Del Mastro y un elenco numeroso, esta adaptación promete un espectáculo emotivo y divertido para toda la familia. De martes a domingo, desde el 16 de enero, en el Teatro Liceo, Av. Rivadavia 1499, San Nicolás.

Vamo’ los pibes

Tres amigos de toda la vida se embarcan en una misión tan disparatada como conmovedora: conseguir a cualquier costo un audífono para su amigo sordo. Con Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Osvaldo Santoro y Raúl Lavié, la obra combina humor, ternura y una profunda reflexión sobre la amistad y el paso del tiempo. Dirección de Federico Palazzo. De miércoles a domingo, desde el 2 de enero, en el Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283, San Nicolás.

El divorcio del año

Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal protagonizan esta comedia que convierte una separación familiar en un fenómeno mediático. Con humor y sensibilidad, la obra aborda el amor, la exposición pública y la salud mental. Autoría de Mariela Asensio y José María Muscari. De miércoles a domingo, desde el 2 de enero, en el Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283, San Nicolás.

Poyo Rojo

Un espectáculo físico, provocador y lleno de energía que fusiona danza, acrobacia, deporte y humor gestual. Alfonso Barón y Luciano Rosso despliegan un duo explosivo donde el cuerpo es el lenguaje principal. Dirección de Hermes Gaido. Martes y jueves, desde el 6 de enero de 2026 (solo 8 funciones), en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343, San Nicolás.

Apocalipsync

Luciano Rosso presenta un espectáculo nacido en la pandemia que mezcla lipsync, humor físico, danza, teatro y contorsión. Un desfile de personajes excéntricos que buscan sobrevivir al aislamiento con creatividad y delirio. Cuatro únicas funciones, desde el 7 de enero de 2026, en la sala Picasso del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, San Nicolás.

La función que sale mal

Una desopilante comedia donde un elenco intenta montar un drama policial… y todo sale mal: escenografías que se caen, utilería fuera de control, textos olvidados y un caos escénico que genera carcajadas permanentes. Con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal y un destacado elenco. Dirección de Manuel González Gil. De miércoles a domingo, desde el 7 de enero de 2026, en el Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283, San Nicolás.

La última sesión de Freud

Una obra profunda e inteligente donde Freud y C.S. Lewis debaten sobre los grandes temas de la vida, la fe, la muerte y la razón. Protagonizada por Luis Machín y Javier Lorenzo, con dirección de Daniel Veronese. Lunes 5 a miércoles 7 a las 20 h, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, Balvanera.

Habitación Macbeth

Una reinterpretación poderosa y ritual dirigida por Pompeyo Audivert donde las Brujas Fatídicas recrean Macbeth desde el cuerpo y la metáfora. Una experiencia teatral intensa y sensorial. Sábados 18 h y domingos 21:15 h, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343, San Nicolás.

Relatividad

Gabriela Toscano y Luis Machín protagonizan una historia atrapante que enfrenta a Albert Einstein con una periodista que conoce un secreto que él intenta ocultar. Ciencia, historia y drama en una obra imperdible. Sábado 3 y domingo 4 a las 20 h, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, Balvanera.

Cuestión de Género

Moria Casán y Jorge Marrale encarnan a una pareja que atraviesa revelaciones y secretos familiares que lo cambiarán todo. Una comedia dramática llena de humor, inteligencia y emoción. Sábados 20:30 h y domingos 19:15 h, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343, San Nicolás.

Mi amiga la oscuridad

Una obra inmersiva para chicos a partir de 5 años que transforma la oscuridad en una aventura sensorial llena de imaginación y sonidos envolventes. Sábados a las 16 h, en Teatro Ciego, Borges 1975, Palermo.

Música

Candlelight

Una experiencia musical a la luz de las velas con un cuarteto de cuerdas que interpreta obras temáticas en distintos escenarios de la ciudad. Un concierto inmersivo que combina música y atmósfera poética.

Durante enero, en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

Concierto Ensamble Vocal Noel

Un repertorio coral con villancicos y melodías navideñas para acompañar el clima festivo. Cada función culmina con una caída de nieve artificial. Actividad gratuita. Viernes 2 y sábado 3 a las 18 h, en Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575, Monserrat.

Open Air

La primera edición 2026 del ciclo ofrece una fiesta con pop, electrónica, urbano y reggaetón al aire libre, con dos pistas y espacios VIP. Sábado 3 a las 23:45 h, en Vita, Darwin 1633, Palermo.

Fiesta Plop Especial Miranda!

Una celebración dedicada a Miranda!, ideal para revivir su discografía a puro baile y emoción en un momento histórico para la banda. Viernes 2 a las 23:59 h, en Club Aráoz, Aráoz 2424, Palermo.

Pavel Petrov

El DJ y productor búlgaro vuelve a Buenos Aires con un show cargado de ritmo, acompañado por Apste y Naive. Domingo 4 a las 19:30 h, en Punta Carrasco, Av. Rafael Obligado y Salguero, Palermo.

Visitas guiadas y experiencias

Super Jump

Un universo inflable con circuitos de obstáculos, toboganes gigantes, zonas de competencia y espacios gastronómicos para descansar entre salto y salto. Todos los días, desde el viernes 2 de enero, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta.

El horizonte de Keops

Una experiencia de Realidad Virtual Aumentada que permite ingresar a la Gran Pirámide de Guiza y viajar 4.500 años atrás para descubrir los secretos de la civilización del Antiguo Egipto. Vviernes 2 de 12 a 21 h; sábado 3 de 10 a 21 h; domingo 4 de 10 a 20 h, en La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

Colón inmersivo: Monet

Una propuesta multimedia que permite zambullirse en las obras de Monet con proyecciones envolventes, música y narraciones. Del 15 de diciembre al 18 de febrero, de lunes a domingos de 10 a 20 h, en el Teatro Colón, Cerrito 618, San Nicolás.

Mirador Obelisco

Una vista panorámica única desde los 67,5 metros del Obelisco gracias a un ascensor especialmente diseñado. Todos los días de 9 a 21 h, en el Obelisco de Buenos Aires, Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, San Nicolás.

Navegación por el Riachuelo | Postales de Buenos Aires

Un paseo náutico desde La Boca hasta Puerto Madero. Con vistas del Puente Transbordador, Caminito, la costanera y la Reserva Ecológica.

Todos los días del año a las 10:30, 13, 15 y 17:30 h, en Sturla, Av. edro de Mendoza 1630, La Boca.

Colón Fábrica

Una visita a los talleres donde se producen escenografías, trajes, pelucas y efectos especiales del Teatro Colón. Jueves a domingos de 12 a 18 h, en Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca.

Bus Turístico

Un recorrido panorámico por los principales atractivos de Buenos Aires en dos circuitos, con la opción de subir y bajar libremente. Todos los días del año: línea amarilla de 9 a 17 h (Av. Quintana 596) y línea roja de 9:30 a 18 h (Diagonal Roque Sáenz Peña 728), CABA.

Visita guiada por el Teatro Colón

Un paseo por sus espacios emblemáticos para conocer su arquitectura y su historia. Lunes a domingos de 10 a 16:45 h (excepto 31/12 y 01/01), en Cerrito 618, San Nicolás.

Visita guiada | Bosques de Palermo

Un recorrido a pie por el Ecoparque, el Rosedal, los Lagos y otros rincones del mayor pulmón verde de la Ciudad. Martes 14 h, en Av. del Libertador y República de la India, Palermo.

Tranvía Histórico de Buenos Aires

Un viaje en tranvía restaurado por las calles de Caballito que recrea una experiencia de época. Sábados y feriados de 17 a 20 h, domingos de 10 a 13 y de 17 a 20 h, en Emilio Mitre 500, Caballito.

Museo Participativo de Ciencias – Prohibido No Tocar

Un museo interactivo para aprender ciencia jugando, ideal para todas las edades. Martes a domingos y feriados de 15 a 20 h, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Visitas guiadas al Centro Ana Frank

Una experiencia sobre la vida de Ana Frank con objetos originales y la recreación de la “Casa de Atrás”. De jueves a domingos de 14 a 18 h, en Superí 2647, Coghlan.

Exposiciones y artes visuales

Art Masters

Una experiencia inmersiva sobre obras maestras del Museo del Prado, como Las Meninas y El Jardín de las Delicias, con tecnología sensorial y realidad virtual. Martes a viernes de 12 a 20 h (excepto 31/12 y 01/01); sábados y domingos de 10 a 20 h, en La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

Nacha Guevara: Aquí estoy

Una exposición dedicada a la trayectoria artística de Nacha Guevara, con discos, registros audiovisuales, documentación y retratos. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350, San Telmo.

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural

Un recorrido por las vanguardias teatrales del Instituto Di Tella y el Parakultural, dos hitos clave de la experimentación en Buenos Aires. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h; sábados y domingos de 11 a 20 h, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350, San Telmo.

Mondongo

Dos de las célebres calaveras de plastilina del Grupo Mondongo junto con obras convertidas en verdaderos puntos de selfie artístico. Martes a domingos de 13 a 20 h, en Arthaus, Bartolomé Mitre 434, San Nicolás.