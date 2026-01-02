VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: escruches violentos, antecedentes pesados y pasos por cárceles
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Voraz incendio en La Plata: la casa de un acumulador, otras dos viviendas en riesgo y ardua tarea de bomberos
Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata
Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo
¡La rompió en el karaoke! Morena, la sobrina de Lionel Messi, cantando en el festejo familiar de Año Nuevo
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Allanaron el domicilio de un dirigente de la Coalición Cívica; denuncian maniobra “mafiosa”
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
“Imposible tener un momento de lujuria”: el deseo sexual de Noelia Marzol
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército
El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que las autoridades partidarias denunciaron que se trató de un “procedimiento mafioso”.
El operativo fue pedido por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, en el marco de una investigación por “presunto robo o hurto”. Además, se le secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.
El operativo fue calificado por la líder de la CC, Elisa Carrió, como un “procedimiento mafioso” destinado a amedrentar.
“Cruzaron un límite, que es mi familia. Amenazaron a mi esposa, se metieron en mi casa de manera totalmente irregular”, sostuvo Yofe en declaraciones radiales.
Denuncias de violencia y amedrentamiento
Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la vivienda permanecía su esposa junto a su hija de cuatro meses. Según relataron fuentes de la Coalición Cívica, el operativo fue “violento y brutal”.
LE PUEDE INTERESAR
El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
LE PUEDE INTERESAR
El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario
Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.
Carrió se trasladó al lugar para asistir a la familia y disparó contra el accionar judicial: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, sentenció.
La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares.
Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA. “Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras”, señalaron en un comunicado oficial, sugiriendo que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente.
Mientras la tensión crece, la causa principal por la quinta de Pilar —que incluye peritajes para determinar su valuación real— se encuentra bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí