Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Allanaron el domicilio de un dirigente de la Coalición Cívica; denuncian maniobra “mafiosa”

Allanaron el domicilio de un dirigente de la Coalición Cívica; denuncian maniobra “mafiosa”
2 de Enero de 2026 | 20:59

Escuchar esta nota

La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que las autoridades partidarias denunciaron que se trató de un “procedimiento mafioso”.

El operativo fue pedido por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, en el marco de una investigación por “presunto robo o hurto”. Además, se le secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

El operativo fue calificado por la líder de la CC, Elisa Carrió, como un “procedimiento mafioso” destinado a amedrentar.

“Cruzaron un límite, que es mi familia. Amenazaron a mi esposa, se metieron en mi casa de manera totalmente irregular”, sostuvo Yofe en declaraciones radiales.

Denuncias de violencia y amedrentamiento

Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la vivienda permanecía su esposa junto a su hija de cuatro meses. Según relataron fuentes de la Coalición Cívica, el operativo fue “violento y brutal”.

LE PUEDE INTERESAR

El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones

LE PUEDE INTERESAR

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.

Carrió se trasladó al lugar para asistir a la familia y disparó contra el accionar judicial: “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, sentenció.

La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares.

Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA. “Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras”, señalaron en un comunicado oficial, sugiriendo que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente.

Mientras la tensión crece, la causa principal por la quinta de Pilar —que incluye peritajes para determinar su valuación real— se encuentra bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia

Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta

Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
+ Leidas

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores

La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista
Últimas noticias de Política y Economía

El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

El Gobierno nacional suspendió las contrataciones del sector público

Confirmaron la cancelación de los trenes que unían Buenos Aires con Córdoba y Tucumán
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Espectáculos
Punta del Este, la nueva Villa Cariño: se respira olor a sexo
¡La rompió en el karaoke! Morena, la sobrina de Lionel Messi, cantando en el festejo familiar de Año Nuevo
¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
“Imposible tener un momento de lujuria”: el deseo sexual de Noelia Marzol
El espectáculo de luto: murió Pablo Lago, un emblema de la televisión argentina, tenia 56 años
Deportes
Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta
VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia
La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Policiales
VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata
Voraz incendio en La Plata: la casa de un acumulador, otras dos viviendas en riesgo y ardua tarea de bomberos
Una camioneta 4 x 4 ardió en llamas en La Plata
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: escruches violentos, antecedentes pesados y pasos por cárceles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla