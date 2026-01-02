Fin de la novela. En las próximas horas se oficializará la venta de Román Gómez a Bahía de Brasil, una baja importante para Estudiantes en el inicio de una nueva temporada, en la cual, tendrá desafíos de alto nivel.

Luego de tantas idas y vueltas, se concretó la salida del marcador de punta derecha al Tricolor, que abandona el Club tras 32 partidos, en donde convirtió un gol y ganó cuatro títulos: Copa de la Liga, Trofeo de Campeones -en dos oportunidades- y Torneo Apertura, tras poco más de un año como futbolista profesional del Pincha.

El lateral derecho se marcha a Brasil por una suma de 3.000.000 de dólares, quedándole a su vez a Estudiantes un 10 por ciento de futura venta. Además, el vínculo contractual con el Bahía será por 5 temporadas.

Por estas horas, los dos equipos se encuentran con el intercambio de documentación, para que próximamente Román Gómez viaje hacia la “capital de la alegría”, para realizarse la revisión médica y estampe su sello con el Club.

Esta será una baja de peso para Eduardo Domínguez en el armado del equipo, ya que el juvenil de 21 años era una pieza clave del rompecabezas, tanto que en el 2025 logró asentarse en el plantel profesional, ganándole el puesto a Eric Meza.

Román Gómez debutó con la camiseta albirroja el 9 de marzo de 2024, ingresando como titular en la derrota del Pincha contra Sarmiento de Junín por 3-1 en condición de visitante.