Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: una banda dedicada a “escruches” con antecedentes y pasos por cárceles
VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército
El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fin de la novela. En las próximas horas se oficializará la venta de Román Gómez a Bahía de Brasil, una baja importante para Estudiantes en el inicio de una nueva temporada, en la cual, tendrá desafíos de alto nivel.
Luego de tantas idas y vueltas, se concretó la salida del marcador de punta derecha al Tricolor, que abandona el Club tras 32 partidos, en donde convirtió un gol y ganó cuatro títulos: Copa de la Liga, Trofeo de Campeones -en dos oportunidades- y Torneo Apertura, tras poco más de un año como futbolista profesional del Pincha.
El lateral derecho se marcha a Brasil por una suma de 3.000.000 de dólares, quedándole a su vez a Estudiantes un 10 por ciento de futura venta. Además, el vínculo contractual con el Bahía será por 5 temporadas.
Por estas horas, los dos equipos se encuentran con el intercambio de documentación, para que próximamente Román Gómez viaje hacia la “capital de la alegría”, para realizarse la revisión médica y estampe su sello con el Club.
Esta será una baja de peso para Eduardo Domínguez en el armado del equipo, ya que el juvenil de 21 años era una pieza clave del rompecabezas, tanto que en el 2025 logró asentarse en el plantel profesional, ganándole el puesto a Eric Meza.
Román Gómez debutó con la camiseta albirroja el 9 de marzo de 2024, ingresando como titular en la derrota del Pincha contra Sarmiento de Junín por 3-1 en condición de visitante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí