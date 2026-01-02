El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
El bar de la estación de esquí de Crans-Montana estaba colmado de jóvenes que celebraban la llegada del 2026. El fuego se propagó en segundos y dejó alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos
Un incendio de gran magnitud desatado durante los festejos de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó un saldo de alrededor de 40 personas fallecidas y 119 heridas, de las cuales al menos 80 permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades del cantón de Valais.
El siniestro ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada en el bar Le Constellation, uno de los locales nocturnos más concurridos del centro turístico. Minutos antes, el establecimiento se encontraba a plena capacidad y se realizaban celebraciones con botellas de champán acompañadas por bengalas, una práctica habitual en el lugar, de acuerdo con testimonios de asistentes.
“Nos llamaron desesperados diciendo que había habido una explosión. Cuando llegamos, ya había un despliegue enorme de ambulancias y bomberos”, relató Elliot Alvarez, vecino de la zona. “Era impactante ver a personas con quemaduras graves”, agregó.
Según informó el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, las llamas se propagaron con rapidez, afectando tanto el nivel subterráneo como la planta superior del local. La fiscal Béatrice Pilloud indicó que la principal hipótesis apunta a que las bengalas fueron acercadas demasiado al techo del establecimiento, lo que habría provocado el inicio del fuego.
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo una escena festiva se transforma en caos en cuestión de segundos: el techo prendido fuego, humo denso, gritos y personas intentando huir en la oscuridad. Varios testigos coincidieron en que la visibilidad se perdió casi de inmediato y que el aire se volvió irrespirable.
La acumulación de humo y el pánico generalizado provocaron una estampida en la puerta principal, mientras que otras personas lograron escapar rompiendo vidrios. “La gente salía herida, con la ropa quemada y el cuerpo ensangrentado. Fue una catástrofe”, relató Adrien, un turista francés, en un video publicado en TikTok.
Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso pocos segundos después de que comenzara a salir humo del local. Los bomberos controlaron el incendio en poco tiempo y establecieron un amplio perímetro de seguridad, mientras se desplegaba un operativo sanitario de gran escala.
Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Suiza y también a centros médicos de Francia e Italia. En Milán, familiares aguardaban noticias de los internados. “Mi hijo está grave, pero está vivo”, dijo Umberto Marcucci, padre de uno de los jóvenes italianos atendidos allí, quien sufrió quemaduras en entre el 30 y el 40% del cuerpo.
Las autoridades decretaron duelo en la región y anunciaron que se revisarán los protocolos de seguridad en locales nocturnos y centros turísticos. La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y eventuales fallas en las medidas de prevención contra incendios.
