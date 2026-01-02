Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla

El Cromañón suizo: cuando una noche de fiesta se convirtió en pesadilla
2 de Enero de 2026 | 17:19

Escuchar esta nota

El bar de la estación de esquí de Crans-Montana estaba colmado de jóvenes que celebraban la llegada del 2026. El fuego se propagó en segundos y dejó alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos

Un incendio de gran magnitud desatado durante los festejos de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó un saldo de alrededor de 40 personas fallecidas y 119 heridas, de las cuales al menos 80 permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades del cantón de Valais.

El siniestro ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada en el bar Le Constellation, uno de los locales nocturnos más concurridos del centro turístico. Minutos antes, el establecimiento se encontraba a plena capacidad y se realizaban celebraciones con botellas de champán acompañadas por bengalas, una práctica habitual en el lugar, de acuerdo con testimonios de asistentes.

“Nos llamaron desesperados diciendo que había habido una explosión. Cuando llegamos, ya había un despliegue enorme de ambulancias y bomberos”, relató Elliot Alvarez, vecino de la zona. “Era impactante ver a personas con quemaduras graves”, agregó.

Según informó el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, las llamas se propagaron con rapidez, afectando tanto el nivel subterráneo como la planta superior del local. La fiscal Béatrice Pilloud indicó que la principal hipótesis apunta a que las bengalas fueron acercadas demasiado al techo del establecimiento, lo que habría provocado el inicio del fuego.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo una escena festiva se transforma en caos en cuestión de segundos: el techo prendido fuego, humo denso, gritos y personas intentando huir en la oscuridad. Varios testigos coincidieron en que la visibilidad se perdió casi de inmediato y que el aire se volvió irrespirable.

LE PUEDE INTERESAR

Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército

LE PUEDE INTERESAR

Infierno en Suiza: decenas de muertos y heridos por el feroz incendio de un bar

La acumulación de humo y el pánico generalizado provocaron una estampida en la puerta principal, mientras que otras personas lograron escapar rompiendo vidrios. “La gente salía herida, con la ropa quemada y el cuerpo ensangrentado. Fue una catástrofe”, relató Adrien, un turista francés, en un video publicado en TikTok.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso pocos segundos después de que comenzara a salir humo del local. Los bomberos controlaron el incendio en poco tiempo y establecieron un amplio perímetro de seguridad, mientras se desplegaba un operativo sanitario de gran escala.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Suiza y también a centros médicos de Francia e Italia. En Milán, familiares aguardaban noticias de los internados. “Mi hijo está grave, pero está vivo”, dijo Umberto Marcucci, padre de uno de los jóvenes italianos atendidos allí, quien sufrió quemaduras en entre el 30 y el 40% del cuerpo.

Las autoridades decretaron duelo en la región y anunciaron que se revisarán los protocolos de seguridad en locales nocturnos y centros turísticos. La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades y eventuales fallas en las medidas de prevención contra incendios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde en La Plata? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista
Últimas noticias de El Mundo

Filtración explosiva: miles de documentos secretos dejaron al desnudo la maquinaria de abuso de Putin contra su propio ejército

Infierno en Suiza: decenas de muertos y heridos por el feroz incendio de un bar

Entre fiestas, silencios y cautela, el mundo dio la bienvenida a 2026

La aspirina, “culpable” de los moretones de Trump
Policiales
Una camioneta 4 x 4 ardió en llamas en La Plata
Cayeron "Los Berracos" en La Plata: una banda dedicada a “escruches” con antecedentes y pasos por cárceles
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz
Deportes
Una de las revelaciones del Pincha se va al futbol brasilero: los detalles de la venta
VIDEO. Con Nacho Fernández a la cabeza, así fue el regreso el comienzo de la pretemporada de Gimnasia
La figura del Trofeo de Campeones, no seguirá en Estudiantes
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla