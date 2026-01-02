Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Gimnasia puso primera y comenzó la pretemporada 2026, dando inicio a un nuevo ciclo de trabajo con varias novedades, movimientos en el plantel y un escenario de profunda renovación. El arranque se dio con el regreso de Ignacio “Nacho” Fernández y con un panorama marcado por numerosas bajas y varias situaciones contractuales aún por definirse. ¿Nacho Miramón llega mañana? ¿Juan de Dios Pintado se vuelve para Uruguay? ¿Max? ¿Y los que tienen que volver?
La mañana en Estancia Chica también fue especial para los juveniles. Alejo Gelsomino y Cayetano Bolzán tuvieron su primera experiencia en una pretemporada con el plantel profesional, mientras que Juan Cortazzo y Santiago Villarreal afrontan una nueva temporada integrados al grupo principal, consolidándose dentro de la estructura del club. Mientras quien firmó desde abajo fue Brian Croce.
En cuanto a los futbolistas que deben retornar de sus préstamos, el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto define qué pasará con Guillermo Enrique, Bautista Barros Schelotto y Nicolás Sánchez. Por el momento, Alexis Steimbach fue el único que recibió el “ok” para continuar dentro del plantel de cara a este 2026, mientras el resto será evaluado en las próximas semanas.
La lista de ausencias es extensa y marca el inicio de un fuerte recambio. No formaron parte del inicio de la pretemporada: Piedrahita, Briasco, Ingolotti, Villalba, Garayalde, Melluso, Mammini, Giampaoli, Merlini, Hurtado ni Primante. Desde el club no descartan que las bajas totales puedan llegar a 18 jugadores, lo que grafica la magnitud del rearmado que se viene.
Además, Augusto Max no estuvo presente y su continuidad es una incógnita. En una situación similar se encuentran Maximiliano Zalazar y Sebastián Lomónaco, quienes podrían no seguir en el Lobo. En tanto, Alan Sosa y Leandro Mamut se perfilan para salir a préstamo, mientras que los casos de Mateo Seoane y Juan José Pérez también aparecen como interrogantes, con escasas chances de tener lugar en la consideración principal.
