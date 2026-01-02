Arranca el nuevo esquema cambiario

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
El Gobierno pone en marcha hoy un cambio clave en el esquema cambiario: las bandas dentro de las cuales se mueve el dólar oficial comenzarán a actualizarse automáticamente según la inflación pasada, con dos meses de rezago. El objetivo es ganar flexibilidad en el tipo de cambio y avanzar en la acumulación de reservas.
La medida, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, forma parte de la nueva etapa del programa económico, en un contexto de escasez de divisas y necesidad de dar señales de sostenibilidad.
El piso y el techo de las bandas ya no subirán a un ritmo fijo, sino que variarán día a día. Durante enero, el piso bajará de $914,78 a unos $894, mientras que el techo subirá de $1.529 a aproximadamente $1.563. Así, el corredor cambiario se irá ampliando y otorgará más margen de movimiento al dólar oficial.
Analistas advierten que el desafío es el mismo de los últimos años: acumular reservas sin perder el control del tipo de cambio, hoy una de las principales anclas del proceso de desinflación.
Consultoras y bancos remarcan que la efectividad del esquema dependerá del ingreso de divisas durante el año.
También señalan que la ampliación de las bandas responde a la necesidad de ajustar incentivos financieros, aunque no prevén impactos significativos en precios mientras haya estabilidad en los flujos de capital.
El Banco Central (BCRA) reconoció que mantendrá una política monetaria contractiva mientras la inflación local supere a la internacional. Un informe privado advirtió que la inflación núcleo mostró señales de aceleración en noviembre.
En paralelo, el Gobierno enfrenta un calendario financiero exigente. El 9 de enero vencen US$4.200 millones con bonistas privados, que se cubrirán con reservas del Tesoro y un préstamo con bancos. Para cumplir metas con el FMI, el BCRA necesitaría sumar entre US$12.000 y US$14.500 millones adicionales.
