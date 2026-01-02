Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros este viernes por el éxodo turístico

2 de Enero de 2026 | 08:36

Escuchar esta nota

Tras los festejos de Año Nuevo, la Terminal de Ómnibus de La Plata amaneció este viernes colmada de pasajeros con rumbo a los distintos puntos turísticos de la Costa Atlántica, así como a destinos del norte y sur del país. El movimiento marca el inicio formal de la primera quincena de enero y el comienzo de la temporada de vacaciones.

Desde la medianoche, y extendiéndose durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana, el predio de las calles 4 y 42 presentó un panorama de pasillos y dársenas atestados de gente a la espera de abordar sus respectivos colectivos.

La escena principal estuvo protagonizada por familias y parejas cargadas de equipaje, aunque se destacó especialmente la presencia de grupos de jóvenes. En su mayoría, estos últimos tenían como destino los balnearios bonaerenses, con Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata a la cabeza de las preferencias.

No obstante, no todos los viajeros buscaban el mar o la montaña. En una recorrida realizada por EL DÍA, se pudo constatar que una gran parte de los vecinos se aprestaba a viajar a otras provincias para aprovechar el receso estival visitando familiares. En este segmento sobresalieron los estudiantes universitarios que, tras el fin del ciclo lectivo, emprendieron el regreso a sus ciudades de origen para reencontrarse con sus seres queridos.

Este éxodo turístico en la Terminal local es la continuación de un movimiento que comenzó antes del 31 de diciembre, protagonizado por quienes decidieron viajar en auto para recibir el Año Nuevo en sus destinos de descanso.

¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta

VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026

En cuanto al tránsito, el corredor atlántico -integrado por la Autovía 2 y las rutas 11 y 36- registró ayer un intenso caudal vehicular, lo que obligó a los conductores a transitar con extrema precaución. Para la jornada de este viernes se espera que el flujo automotor se mantenga elevado, dada la proximidad con el primer fin de semana del año.

Estalló el verano y los jóvenes copan la Costa

Como era de esperar, ya en modo turistas, los pasajeros platenses llegaron a la Terminal con sus equipajes pero también con las clásiscas heladeritas y sombrillas, elementos esenciales para pasar jornadas de playa, montaña o camping.

Un punto a destacar era la presencia de madres y padres, que acompañaban a sus hijos hasta el momento de subir al micro en cuanto se iban de viaje en grupo de amigos. Una postal emotiva a la espera de que todo trancurra bien y tener a la vuelta un reencuentro feliz.

Una mamá platense habló sobre este momento especial. "Mi hija se va por quince días a Pinamar con un grupo de amigas. Tengo confianza en ella, crié hijas para que sepan manejarse con todos los cuidados que tienen que tener", expresó.

Otro grupo integrado por diez jóvenes no podía ocultar su alegría por su primer viaje junto. El destino era Mar del Plata y las expectativas de pasarla bien eran totales. Ellos abordaban el micro esta mañana y llegaron a la Terminal en compañía de sus familias.

La mamá de uno de ellos contó que "estamos acá acompañando, con nervios porque es la primera vez que se van solos". "Pero esperamos que  puedan disfrutar y la pasen lindeo", tiró.

