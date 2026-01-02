Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores

2 de Enero de 2026 | 12:48

Los platenses le dieron la bienvenida al 2026 a lo grande, de la mano de la tradicional quema de muñecos, que una vez más volvieron a copar los barrios. En torno a esta nueva edición de los momos, la Municipalidad de La Plata dio a conocer a los ganadores que integran el nuevo podio.

Cabe recordar que eran 22 las obras que fueron inscriptas para la quema que tuvo lugar en las primeras horas del 1 de enero y que logró reunir a multitudes de platenses en los distintos barrios.

Según reportó hoy la Comuna, estos son los ganadores que surgen del voto de los vecinos

MUÑECOS GANADORES:

1. Drako (Av. 72 entre 16 y 17): 73.470 VOTOS

2. Avatar: Corazón de Pandora (Av. 31 y 40): 6.993 VOTOS

3. La abeja (44 y 140 San Carlos): 2.953 VOTOS



Uno por uno, todos los muñecos que fueron habilitados en la reciente edición de la tradicional quema de momos:

ALBERTO BASSI LOVE

10 y 71

LOS BRAINROTS ITALIANOS

11 y 32

GRACIAS ROSA

13 y 502

MUÑECO ROCK

13 y 522

TOM Y JERRY

134 y 485

TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)

139 bis y 477

ESCANDALOSOS

139 y 492

CRUELANDIA

14 entre 467 y 466

WALL-E

16 y 50

LABUBU MOMO

17 y 526

LOS MEZCLAS / PIKACHU

19 y 485

BRAINROT

19 y 527

AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA

31 entre 41 y 42

AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA

31 y 40

LA ABEJA

44 y 140

RAROMAGEDON

45 y 132

EL MEJOR STITCH

52 y 137

RICK DE RICK Y MORTY

67 y 142

FREDDY VS JASON

36 y 121

DRAKO

72 entre 16 y 17

EL MUNDO DE MARIO BROS

72 y 13

ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8

72 y 152