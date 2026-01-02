Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Los platenses le dieron la bienvenida al 2026 a lo grande, de la mano de la tradicional quema de muñecos, que una vez más volvieron a copar los barrios. En torno a esta nueva edición de los momos, la Municipalidad de La Plata dio a conocer a los ganadores que integran el nuevo podio.
Cabe recordar que eran 22 las obras que fueron inscriptas para la quema que tuvo lugar en las primeras horas del 1 de enero y que logró reunir a multitudes de platenses en los distintos barrios.
Según reportó hoy la Comuna, estos son los ganadores que surgen del voto de los vecinos
MUÑECOS GANADORES:
1. Drako (Av. 72 entre 16 y 17): 73.470 VOTOS
2. Avatar: Corazón de Pandora (Av. 31 y 40): 6.993 VOTOS
3. La abeja (44 y 140 San Carlos): 2.953 VOTOS
Uno por uno, todos los muñecos que fueron habilitados en la reciente edición de la tradicional quema de momos:
ALBERTO BASSI LOVE
10 y 71
LOS BRAINROTS ITALIANOS
11 y 32
GRACIAS ROSA
13 y 502
MUÑECO ROCK
13 y 522
TOM Y JERRY
134 y 485
TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)
139 bis y 477
ESCANDALOSOS
139 y 492
CRUELANDIA
14 entre 467 y 466
WALL-E
16 y 50
LABUBU MOMO
17 y 526
LOS MEZCLAS / PIKACHU
19 y 485
BRAINROT
19 y 527
AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA
31 entre 41 y 42
AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA
31 y 40
LA ABEJA
44 y 140
RAROMAGEDON
45 y 132
EL MEJOR STITCH
52 y 137
RICK DE RICK Y MORTY
67 y 142
FREDDY VS JASON
36 y 121
DRAKO
72 entre 16 y 17
EL MUNDO DE MARIO BROS
72 y 13
ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8
72 y 152
