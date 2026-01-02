VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz

Vecinos de la zona de calle 21 y 63, en La Plata, atravesaron una verdadera odisea en la previa de Año Nuevo tras permanecer más de 24 horas sin suministro eléctrico. El corte, que se extendió durante gran parte del 31 de diciembre, generó malestar, complicaciones y obligó a muchas familias a reorganizar sus planes para recibir el 2026.

Según relataron los frentistas, el problema se originó por una falla en un transformador del barrio, que debió ser reparado por personal técnico. Sin embargo, pese a los trabajos realizados, el servicio no logró restablecerse de manera estable y la interrupción se prolongó durante toda la jornada, en medio de una ola de calor y con alta demanda energética.

Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas concretas, la preocupación fue en aumento. Cerca de las 20, cuando se acercaba la celebración de Año Nuevo, varias familias se vieron obligadas a abandonar sus casas y trasladarse a barrios cercanos para pasar la noche en viviendas de familiares y amigos que sí contaban con electricidad.

“Fue angustiante, no sabíamos si íbamos a poder pasar las fiestas en nuestras casas”, señaló uno de los vecinos afectados, quien además remarcó las dificultades que generó el corte prolongado, especialmente para conservar alimentos y sobrellevar las altas temperaturas.

Aunque el servicio fue restituido parcialmente, los problemas continuaron. Este miércoles el transformador volvió a fallar y se registraron al menos dos nuevos cortes de luz, lo que mantiene en alerta a los vecinos, que aseguran que el sistema “no da abasto” para la demanda del barrio.

En ese contexto, algunos frentistas también reconocieron que el consumo excesivo juega un papel clave en la crisis energética y remarcaron la necesidad de concientizar sobre el uso responsable de la electricidad. No obstante, reclamaron soluciones de fondo para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, especialmente en fechas sensibles y con temperaturas extremas.