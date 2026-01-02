Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: saldrán a la calle a protestar
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: saldrán a la calle a protestar
Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz
¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio
El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos
Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
Dos hospitales de La Plata suman tomógrafos de última generación
Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
Sin detallar montos, el Gobierno oficializó el aumento de sueldos para los funcionarios
Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de la zona de calle 21 y 63, en La Plata, atravesaron una verdadera odisea en la previa de Año Nuevo tras permanecer más de 24 horas sin suministro eléctrico. El corte, que se extendió durante gran parte del 31 de diciembre, generó malestar, complicaciones y obligó a muchas familias a reorganizar sus planes para recibir el 2026.
Según relataron los frentistas, el problema se originó por una falla en un transformador del barrio, que debió ser reparado por personal técnico. Sin embargo, pese a los trabajos realizados, el servicio no logró restablecerse de manera estable y la interrupción se prolongó durante toda la jornada, en medio de una ola de calor y con alta demanda energética.
Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas concretas, la preocupación fue en aumento. Cerca de las 20, cuando se acercaba la celebración de Año Nuevo, varias familias se vieron obligadas a abandonar sus casas y trasladarse a barrios cercanos para pasar la noche en viviendas de familiares y amigos que sí contaban con electricidad.
“Fue angustiante, no sabíamos si íbamos a poder pasar las fiestas en nuestras casas”, señaló uno de los vecinos afectados, quien además remarcó las dificultades que generó el corte prolongado, especialmente para conservar alimentos y sobrellevar las altas temperaturas.
Aunque el servicio fue restituido parcialmente, los problemas continuaron. Este miércoles el transformador volvió a fallar y se registraron al menos dos nuevos cortes de luz, lo que mantiene en alerta a los vecinos, que aseguran que el sistema “no da abasto” para la demanda del barrio.
En ese contexto, algunos frentistas también reconocieron que el consumo excesivo juega un papel clave en la crisis energética y remarcaron la necesidad de concientizar sobre el uso responsable de la electricidad. No obstante, reclamaron soluciones de fondo para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, especialmente en fechas sensibles y con temperaturas extremas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí