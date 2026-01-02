VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Una secuencia de extrema violencia y despojo se vivió en Melchor Romero durante la madrugada de Año Nuevo, cuando un grupo de sujetos ingresó a una vivienda, agredió a golpes a una familia y la expulsó de su propio hogar con la intención de usurpar el inmueble, según denunciaron los vecinos. Por si fuera poco, señalaron que los atacantes incendiaron el auto de las víctimas y amenazaron también con prender fuego a la propiedad.
La dramática escena tuvo lugar en la calle 178 bis, entre 530 y 531, en el barrio conocido como "Los Coquitos". De acuerdo con el testimonio de los residentes de la zona, los agresores "son un grupo de personas que vivían en Hernández y que hace aproximadamente cuatro meses se instalaron en el barrio, debido a que la Municipalidad les donó una serie de viviendas".
Según sostuvieron, la paz de la zona desapareció desde entonces. "El 1 de enero, tras la quema del muñeco, a eso de las 4:30, ingresaron a la casa de un matrimonio y a una de las chicas que estaba dentro la sacaron a golpes. En esa casa viven la pareja y sus dos hijos; una es mujer y tiene dos nenas. A ella le pegaron y la sacaron", relataron.
En el vecindario explicaron que "después de quemarse el muñeco se les metieron de prepo, les rompieron todo y les quemaron el auto", y añadieron que "desde entonces los dueños de la casa no pueden entrar y andan de un lado para otro porque no tienen dónde dormir".
La situación cobró mayor dramatismo cuando los presuntos atacantes incendiaron el vehículo de las víctimas, que estaba estacionado frente a la finca. En ese marco, se hicieron presentes seis patrulleros que formaron una barrera para intentar evitar más ataques contra la familia despojada. Si bien se logró poner un "paño frío" momentáneo, lo cierto es que "el matrimonio perdió su casa a manos de esta gente, uno de los cuales tiene pedido de captura".
"No entendemos por qué gente trabajadora, porque es un barrio de gente que labura, tiene que soportar este tipo de situaciones", lamentaron. "Jamás hubo un problema acá entre los vecinos. Quienes trajeron a estas lacras se tienen que hacer cargo de ellos", enfatizaron.
En el barrio todavía impera el desconcierto ante el accionar del grupo de agresores. "Ellos dicen que mandan acá y, por lo visto, hicieron esto para usurpar y quedarse con una casa que no les corresponde", añadieron.
Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando los sujetos desenfundaron armas y "tiraron varios tiros", aparentemente contra los agentes de la Policía. "Vino la Policía Científica y no pudieron trabajar; se tuvieron que ir porque esta gente los amenazaba y los quería agredir", recordaron.
En paralelo, las víctimas enfrentaron una situación de profunda indignación porque, según denunciaron, "ni la comisaría de la jurisdicción ni la DDI La Plata quisieron tomarles la denuncia". "Por suerte encontraron al fiscal de turno, que les tomó la causa y les dijo que iba a librar una orden para que les acepten la denuncia policial", explicaron.
"La Municipalidad se tiene que hacer cargo de esta gente que trajo. Que los saquen porque no se puede más. Los vecinos les tienen miedo porque no es la primera vez que se manifiestan con violencia extrema. Así no se puede vivir", plantearon finalmente.
