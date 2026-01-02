Cayeron "Los Berracos" en La Plata: una banda dedicada a “escruches” con antecedentes y pasos por cárceles

Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar
Una banda delictiva integrada por tres ciudadanos colombianos y un argentino, varios de ellos con antecedentes penales y pasos por distintas unidades penitenciarias, fue desbaratada en las últimas horas en la ciudad de La Plata tras un operativo policial realizado en la zona de calle 526 y 26.
El procedimiento se concretó el 2 de enero, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado sobre sospechosos que merodeaban viviendas a bordo de un vehículo oscuro, observando el interior de las casas en actitud compatible con tareas de inteligencia previa.
Al interceptar el rodado, un Volkswagen Voyage de color negro, los efectivos hicieron descender a cuatro hombres que no pudieron justificar su presencia en el lugar ni la procedencia de los elementos que transportaban, incurriendo además en contradicciones entre sí.
Los aprehendidos, en el caso de los colombianos tienen 30, 29 y 22 años, todos con domicilios en La Plata. Y el argentino, 43 y con domicilio en el partido de La Matanza.
Durante la requisa del vehículo se incautaron dos bombas de presión hidráulicas, una caja de herramientas y un carro de transporte, elementos que, según fuentes policiales, son utilizados para forzar rejas y puertas de manera silenciosa, modalidad conocida como “escruche”, caracterizada por robos en viviendas sin moradores, generalmente durante la madrugada.
Además, al inspeccionar el automóvil se detectaron irregularidades en la numeración de las puertas delanteras y la tapa del baúl, que no coincidían con el resto del vehículo, motivo por el cual el rodado fue secuestrado.
De acuerdo al parte policial, al menos uno de los integrantes de la banda estuvo detenido en distintas unidades penitenciarias, con registros de libertades otorgadas en cárceles de Baradero y Magdalena, además de causas previas por robos, tentativa de robo e infracción a la Ley 23.737. También se consignan antecedentes penales en otros de los aprehendidos, incluyendo causas por averiguación de ilícito y presunta comercialización de estupefacientes.
La causa fue caratulada como Averiguación de Ilícito e infracción al artículo 289 del Código Penal, con intervención de la UFI N°1 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso profundizar la investigación.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad y testimonios para determinar si los detenidos están vinculados a robos y hurtos recientes en la zona, mientras que también se investiga el ingreso al país de los ciudadanos extranjeros, ante posibles irregularidades migratorias.
