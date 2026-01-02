¡La rompió en el karaoke! Morena, la sobrina de Lionel Messi, cantando en el festejo familiar de Año Nuevo

Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video íntimo y familiar durante los festejos de Año Nuevo. En las imágenes se la ve a su sobrina, Morena Messi, cantando una canción de cumbia frente a sus familiares, en un momento espontáneo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El futbolista, que pasó las fiestas de fin de año en la Argentina junto a su familia, publicó el video desde su casa en Funes, Santa Fe. Sin filtros ni producción, la grabación refleja la calidez de una reunión familiar distendida, lejos del glamour habitual que rodea al capitán de la Selección argentina.

"Morena Messi"



Por la historia que subió Lionel Messi sobre su sobrina Morena. pic.twitter.com/eGuf684bvt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 2, 2026

Morena Messi tiene 18 años y es hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel, quien está casado con Florencia Parisi. Además de Morena, la pareja también es padre de Agustín y Benjamín.

Si bien la joven no está vinculada al mundo del fútbol, la música ocupa un lugar central en su vida. No es la primera vez que se anima a cantar frente a un público cercano: durante su fiesta de 15 años, realizada pocos días antes de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022, también interpretó una canción, un momento que fue muy comentado entre los invitados.

Morena cuenta con una cuenta de Instagram pública (@morenamessi__), donde suele compartir imágenes de viajes y momentos personales. El video difundido por Messi no solo sorprendió a sus seguidores habituales, sino también a muchos usuarios que no conocían a la joven.

La naturalidad y espontaneidad del momento generaron una ola de reacciones positivas: elogios por su voz, mensajes de apoyo y comentarios destacando la simpleza de la escena. Aunque Messi suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su intimidad familiar, esta vez eligió compartir un fragmento de su vida cotidiana que no pasó desapercibido.