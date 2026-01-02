Este sábado realizan una importante colecta de sangre en la Región

VIDEO.- Máxima tensión por el caso de la nena abusada en La Plata: vecinos enardecidos en la casa de un acusado
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Hemoterapia, realizará una jornada de colecta de sangre e inscripción al Registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la ciudad de Ensenada.
La actividad se llevará a cabo el sábado 3 de enero, de 18 a 21 horas, en el Mirador Néstor Kirchner, ubicado en Camino Almirante Brown y diagonal 74, en el marco de la iniciativa Donando bajo la luna.
La jornada tiene como objetivo promover la donación voluntaria y habitual de sangre, fundamental para garantizar la atención en el sistema de salud.
