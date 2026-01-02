Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Este sábado realizan una importante colecta de sangre en la Región

Este sábado realizan una importante colecta de sangre en la Región
2 de Enero de 2026 | 22:45

Escuchar esta nota

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de Hemoterapia, realizará una jornada de colecta de sangre e inscripción al Registro de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la ciudad de Ensenada.

La actividad se llevará a cabo el sábado 3 de enero, de 18 a 21 horas, en el Mirador Néstor Kirchner, ubicado en Camino Almirante Brown y diagonal 74, en el marco de la iniciativa Donando bajo la luna.

La jornada tiene como objetivo promover la donación voluntaria y habitual de sangre, fundamental para garantizar la atención en el sistema de salud.

