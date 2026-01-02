Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay

Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Era dinero de la AFA que debía ser girado de manera directa
La empresa Tourprodenter, registrada en Estados Unidos por la pareja del ex productor teatral, Javier Faroni, está siendo investigada por haber desviado millones de dólares a un agente financiero de Uruguay cuando el dinero debía llegar de manera más rápida a la AFA.
Son 109 millones de dólares que Tourprodenter transfirió a un broker de Uruguay llamado Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A. cuando en realidad debió haberlo hecho de manera directa a la AFA. Desde Adcap Securities aseguran que transfirió "la totalidad de esos 109 millones de dólares a las cuentas de la AFA en Argentina", según publica el diario Clarín.
De acuerdo a esa información fueron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Javier Toviggino, los que habrían decidido que se hiciera de esa manera y Tourprodenter aceptó.
Además, esos 109 millones de dólares no sería todo el dinero que Tourprodenter tenía que enviarle a la AFA de manera directa y otros montos fueron desviados a empresas vinculadas a Toviggino.
El dinero que la firma transfirió era cobrado en bancos del extranjero en concepto de pagos por partidos amistosos y sponsors del Seleccionado nacional.
Tourprodenter firmó contrato con la AFA en noviembre de 2021 estaba siendo investigada por la Justicia argentina y ahora se sumó la Justicia de Estados Unidos a partir de la intervención de bancos y sociedades radicadas en ese país.
