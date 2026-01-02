Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales

Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay

Era dinero de la AFA que debía ser girado de manera directa

Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
2 de Enero de 2026 | 07:16

Escuchar esta nota

La empresa Tourprodenter, registrada en Estados Unidos por la pareja del ex productor teatral, Javier Faroni, está siendo investigada por haber desviado millones de dólares a un agente financiero de Uruguay cuando el dinero debía llegar de manera más rápida a la AFA.

Son 109 millones de dólares que Tourprodenter transfirió a un broker de Uruguay llamado Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A. cuando en realidad debió haberlo hecho de manera directa a la AFA. Desde Adcap Securities aseguran que transfirió "la totalidad de esos 109 millones de dólares a las cuentas de la AFA en Argentina", según publica el diario Clarín.

De acuerdo a esa información fueron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Javier Toviggino, los que habrían decidido que se hiciera de esa manera y Tourprodenter aceptó.

Además, esos 109 millones de dólares no sería todo el dinero que Tourprodenter tenía que enviarle a la AFA de manera directa y otros montos fueron desviados a empresas vinculadas a Toviggino.

El dinero que la firma transfirió era cobrado en bancos del extranjero en concepto de pagos por partidos amistosos y sponsors del Seleccionado nacional.

Tourprodenter firmó contrato con la AFA en noviembre de 2021 estaba siendo investigada por la Justicia argentina y ahora se sumó la Justicia de Estados Unidos a partir de la intervención de bancos y sociedades radicadas en ese país.

