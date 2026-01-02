Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Desde turquía

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La actriz le puso música de Wanda a un posteo que le dedicó a sus haters pero se arrepintió a los dos minutos y lo borró. Tarde...

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

la china suárez en su cena de año nuevo junto a icardi / instagram

2 de Enero de 2026 | 03:11
El primer escándalo del año lo protagonizó La China Suárez, y llegó acompañado por música de Wanda Nara, su archienemiga. La actriz abrió el 2026 con una polémica que estalló en redes sociales después de publicar un descargo directo en sus historias de Instagram, un mensaje que apuntó a sus detractores (y a la ex de Mauro “Baby” Icardi, su novio) y que permaneció muy poco tiempo en línea.

En plena celebración de Año Nuevo, y con la canción “Bad Bitch” de Wanda Nara sonando de fondo (específicamente con el estribillo de “siempre consigo todo lo que quiero...”), Suárez compartió un texto dedicado a quienes cuestionan su aspecto, remarcando que se siente bien “en todas sus versiones”.

En la storie que luego borró, la actriz aparecía en primer plano y escribió: “Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. Feliz añoooo para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor”.

La publicación estaba basada en un meme que mostraba dos fotos suyas: una sin maquillaje y otra producida, señalando la diferencia de looks. Suárez respondió con un mensaje breve y con una foto suya de la cena de año nuevo en un lujoso restaurante turco: “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”.

El posteo duró apenas unos minutos. Al notar el impacto y la controversia que iba a generar, La China decidió eliminarlo. Pero, tarde: los detectives de las redes captaron la mojada de oreja hacia Wanda Nara y no se lo dejaron escapar. Seguramente llegará la respuesta.

 

