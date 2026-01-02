“Imposible tener un momento de lujuria”: el deseo sexual de Noelia Marzol

Noelia Marzol quedó en el centro de la polémica a días de iniciar el 2026 tras compartir un video en redes sociales que rápidamente se viralizó.

La bailarina y actriz mostró una escena íntima junto a su marido, Ramiro Arias, mientras disfrutaban de la pileta en una casa de campo en Rojas, donde eligieron recibir el Año Nuevo en familia.

Como suele hacer, Marzol publicó un momento cotidiano de su vida personal, pero esta vez con la presencia de su hija Alfonsina, lo que despertó una fuerte reacción en redes ya que en el video se los ve a ambos a los mimos dentro del agua, mientras la nena intenta captar la atención de sus padres.

Entre risas, la bailarina le pide a la pequeña que los deje “un ratito solitos” y agregó: “Dejanos un rato tranquilos”. Acompañando el video, Noelia escribió: “Imposible tener un momento de lujuria”.

Las repercusiones no tardaron en llegar y el video se llenó de comentarios cruzados. Mientras algunos usuarios se lo tomaron con humor, otros cuestionaron duramente la situación y el mensaje, planteando límites entre la intimidad de la pareja y la presencia de los hijos.

“Paguen niñera”, “Quiero que el sexo vuelva a ser tabú” y “Privacidad a diciembre y discreción a marzo” fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales.

El episodio reavivó un debate recurrente en el mundo digital de hasta dónde mostrar la vida privada cuando se es una figura pública y cuál es el rol de los hijos en los contenidos que se comparten.

La controversia contrasta con el cierre de año que vivió la bailarina a nivel familiar, ya que en los últimos días de 2025, Noelia y Ramiro atravesaron un momento de angustia cuando su hijo Donatello, de cuatro años, debió ser intervenido quirúrgicamente.

“Para una mamá ver a un hijo tan chico entrar a un quirófano es algo que te desarma por completo”, expresó Marzol al relatar la experiencia donde el niño fue operado de amígdalas y adenoides y, según contó, se recuperó favorablemente

