Policiales

Conmoción: hallaron sin vida a un agente del Servicio Penitenciario en La Plata

2 de Enero de 2026 | 19:06

El Año Nuevo comenzó con un descubrimiento trágico en la localidad de Lisandro Olmos, al sudoeste de La Plata, donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Tras el hallazgo, dieron inmediato aviso a las fuerzas de seguridad y se inició una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió.

El dramático episodio tuvo lugar el jueves 1° de enero y la víctima fue identificada como Leonardo Falco, de 45 años, quien se desempeñaba como efectivo del SPB.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue hallado junto a su vehículo, un Volkswagen gris, en las inmediaciones de las calles 90 y 197. Al lugar acudió una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero los profesionales constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Durante las primeras pericias, los investigadores encontraron objetos personales dentro del vehículo y, junto al cuerpo, un arma de fuego. Además, dos sobrinos de la víctima se presentaron en el lugar y aportaron datos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

Si bien las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un suicidio, los investigadores no descartan ninguna línea investigativa y aguardan los resultados de las pericias para confirmar o descartar la posible intervención de terceros.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, que dispuso caratular el expediente como “averiguación de causales de muerte”.

