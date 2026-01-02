Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar

La ola de calor sofocante que azotó la ciudad en los últimos días dejó al descubierto un problema que persiste desde hace más de una semana: cortes de agua potable en diversas zonas de La Plata, generando malestar y preocupación entre los vecinos. A pesar de los reiterados reclamos a ABSA, la empresa de agua y saneamiento, los vecinos aseguran que las respuestas han sido insuficientes y que las soluciones, hasta el momento, no han llegado.

Uno de los barrios más afectados es el de Santa Ana, en Melchor Romero, donde los residentes llevan más de cinco días sin agua. En un mensaje enviado al diario El Día, una vecina comentó: "Hace 10 días que no tenemos agua, ya estamos cansados de reclamar a ABSA y no nos dan pelota. Vamos a cortar la avenida 520 y 155 hoy a las 16 horas. Ya no sabemos qué más hacer." Otros vecinos de la misma zona se sumaron a la protesta, que también se replicó en diferentes puntos de la ciudad.

En el barrio Los Hornos, otra vecina relató la situación: "Estamos sin agua desde hace más de una semana, de 164 a 167 y de 57 a 65. La situación es desesperante, y no hemos tenido respuestas." Mientras tanto, en San Carlos, una residente comentó que llevan sin servicio desde el viernes pasado: "Llamo constantemente a ABSA, pero no hay respuestas. Me dicen que tomarán 72 horas hábiles para revisar la situación, y esto se hace insostenible."

El corte de agua en pleno verano es una de las situaciones más difíciles para los vecinos, que no solo dependen del recurso para beber, sino también para higiene personal y mantener una mínima calidad de vida durante las altas temperaturas. El malestar ha crecido entre los afectados, quienes, cansados de la falta de acción, han decidido recurrir a cortes de calles para hacer oír su reclamo.

Los vecinos piden a las autoridades y a ABSA que se tomen las medidas necesarias para restablecer el servicio de forma urgente, y que se les brinden respuestas claras sobre las razones de los cortes prolongados y cuándo podrán tener acceso al agua nuevamente.

El drama en San Carlos

El diario El Día recorrió este viernes la zona oeste de la ciudad, puntualmente la calle 146 entre 46 y 47, en la localidad de San Carlos, donde los vecinos aseguran que llevan más de diez días sin una sola gota de agua. “Pasamos Navidad y Año Nuevo sin agua. Es inhumano”, relataron.

Baldes vacíos, bidones reutilizados y tanques cisterna improvisados forman parte del paisaje cotidiano. “No nos podemos bañar, no podemos lavar la ropa, no tenemos agua para el baño ni para tomar”, explicó una vecina. Otra agregó: “La casa era un horno y no teníamos agua para nada. Es una locura”.

Según relataron, el problema no es nuevo. “Esto pasa hace años. El año pasado estuvimos casi dos meses sin agua y ahora vuelve a pasar. Siempre en verano”, denunciaron. Los reclamos a ABSA se repiten sin éxito: “Llamás, te dan un número de reclamo y nada más. Volvés a llamar y es lo mismo. Nadie se hace cargo”.

Los vecinos también apuntaron contra la falta de respuesta de la delegación municipal. “Fuimos hoy a la delegación a las 11 de la mañana y la delegada no estaba. Nunca está. Los camiones cisterna vienen un ratito, llenan algunos bidones y se van. Eso no alcanza para familias enteras”, explicaron.

La situación se vuelve aún más crítica para quienes conviven con personas con discapacidad. “Mi hija vive acá, es discapacitada. Vivir así es imposible. El agua es un derecho básico”, expresó uno de los vecinos, visiblemente indignado.

Para poder subsistir, muchos recurren a prácticas extremas: “Estoy lavando la ropa a mano con el agua de la pileta. Reutilizo el agua del baño para el inodoro. Todo reciclado, porque no hay otra”, contó una mujer. A esto se suma el enojo por tener que seguir pagando la boleta del servicio: “El agua no es gratis y encima no la tenemos”.

El malestar crece al ver pérdidas de agua potable en otros puntos de la ciudad. Los vecinos mencionaron una pérdida constante en el Parque San Martín, donde el agua corre desde hace días sin solución, mientras en sus casas no sale una gota.

“Siempre pasa lo mismo y nadie da la cara. Si no cortamos calles, no nos escuchan”, lamentaron los vecinos, que aseguran estar cansados de reclamar por algo tan básico como el acceso al agua potable.