Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Hay zonas de La Plata que llevan casi una semana sin agua: hartos, los vecinos salen a la calle a protestar

2 de Enero de 2026 | 14:41

Escuchar esta nota

La ola de calor sofocante que azotó la ciudad en los últimos días dejó al descubierto un problema que persiste desde hace más de una semana: cortes de agua potable en diversas zonas de La Plata, generando malestar y preocupación entre los vecinos. A pesar de los reiterados reclamos a ABSA, la empresa de agua y saneamiento, los vecinos aseguran que las respuestas han sido insuficientes y que las soluciones, hasta el momento, no han llegado.

Uno de los barrios más afectados es el de Santa Ana, en Melchor Romero, donde los residentes llevan más de cinco días sin agua. En un mensaje enviado al diario El Día, una vecina comentó: "Hace 10 días que no tenemos agua, ya estamos cansados de reclamar a ABSA y no nos dan pelota. Vamos a cortar la avenida 520 y 155 hoy a las 16 horas. Ya no sabemos qué más hacer." Otros vecinos de la misma zona se sumaron a la protesta, que también se replicó en diferentes puntos de la ciudad.

En el barrio Los Hornos, otra vecina relató la situación: "Estamos sin agua desde hace más de una semana, de 164 a 167 y de 57 a 65. La situación es desesperante, y no hemos tenido respuestas." Mientras tanto, en San Carlos, una residente comentó que llevan sin servicio desde el viernes pasado: "Llamo constantemente a ABSA, pero no hay respuestas. Me dicen que tomarán 72 horas hábiles para revisar la situación, y esto se hace insostenible."

El corte de agua en pleno verano es una de las situaciones más difíciles para los vecinos, que no solo dependen del recurso para beber, sino también para higiene personal y mantener una mínima calidad de vida durante las altas temperaturas. El malestar ha crecido entre los afectados, quienes, cansados de la falta de acción, han decidido recurrir a cortes de calles para hacer oír su reclamo.

Los vecinos piden a las autoridades y a ABSA que se tomen las medidas necesarias para restablecer el servicio de forma urgente, y que se les brinden respuestas claras sobre las razones de los cortes prolongados y cuándo podrán tener acceso al agua nuevamente.

El drama en San Carlos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz

LE PUEDE INTERESAR

Con el agua de las cloacas adentro de sus casas: "Rebalsa la cámara"

El diario El Día recorrió este viernes la zona oeste de la ciudad, puntualmente la calle 146 entre 46 y 47, en la localidad de San Carlos, donde los vecinos aseguran que llevan más de diez días sin una sola gota de agua. “Pasamos Navidad y Año Nuevo sin agua. Es inhumano”, relataron.

Baldes vacíos, bidones reutilizados y tanques cisterna improvisados forman parte del paisaje cotidiano. “No nos podemos bañar, no podemos lavar la ropa, no tenemos agua para el baño ni para tomar”, explicó una vecina. Otra agregó: “La casa era un horno y no teníamos agua para nada. Es una locura”.

Según relataron, el problema no es nuevo. “Esto pasa hace años. El año pasado estuvimos casi dos meses sin agua y ahora vuelve a pasar. Siempre en verano”, denunciaron. Los reclamos a ABSA se repiten sin éxito: “Llamás, te dan un número de reclamo y nada más. Volvés a llamar y es lo mismo. Nadie se hace cargo”.

Los vecinos también apuntaron contra la falta de respuesta de la delegación municipal. “Fuimos hoy a la delegación a las 11 de la mañana y la delegada no estaba. Nunca está. Los camiones cisterna vienen un ratito, llenan algunos bidones y se van. Eso no alcanza para familias enteras”, explicaron.

La situación se vuelve aún más crítica para quienes conviven con personas con discapacidad. “Mi hija vive acá, es discapacitada. Vivir así es imposible. El agua es un derecho básico”, expresó uno de los vecinos, visiblemente indignado.

Para poder subsistir, muchos recurren a prácticas extremas: “Estoy lavando la ropa a mano con el agua de la pileta. Reutilizo el agua del baño para el inodoro. Todo reciclado, porque no hay otra”, contó una mujer. A esto se suma el enojo por tener que seguir pagando la boleta del servicio: “El agua no es gratis y encima no la tenemos”.

El malestar crece al ver pérdidas de agua potable en otros puntos de la ciudad. Los vecinos mencionaron una pérdida constante en el Parque San Martín, donde el agua corre desde hace días sin solución, mientras en sus casas no sale una gota.

“Siempre pasa lo mismo y nadie da la cara. Si no cortamos calles, no nos escuchan”, lamentaron los vecinos, que aseguran estar cansados de reclamar por algo tan básico como el acceso al agua potable.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. La odisea de los vecinos de La Plata para pasar Año Nuevo sin luz

Con el agua de las cloacas adentro de sus casas: "Rebalsa la cámara"

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores
Deportes
Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelve a casa"
Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Policiales
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Espectáculos
El espectáculo de luto: murió Pablo Lago, un emblema de la televisión argentina, tenia 56 años
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla