El Gobierno nacional suspendió las contrataciones del sector público

El Gobierno nacional extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal.

Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”. En base a lo detallado en el Decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales, las designaciones transitorias en cargos de planta permanente, las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Asimismo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas enumera universidades nacionales, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario Federal, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del ministerio de Salud, Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.

En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026. Sin embargo, no se contabilizan bajas producidas por planes de retiro voluntario u acuerdos de desvinculación. Además, cada alta deberá contar con validación previa de la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.