Política y Economía

El Gobierno nacional suspendió las contrataciones del sector público

Habilitó algunas excepciones

2 de Enero de 2026 | 12:07

El Gobierno nacional extendió la suspensión de las contrataciones del sector público, pero habilitó algunas excepciones para continuar con la política de achicamiento de la planta estatal.

Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”. En base a lo detallado en el Decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales, las designaciones transitorias en cargos de planta permanente, las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

Asimismo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Entre ellas enumera universidades nacionales, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario Federal, Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del ministerio de Salud, Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.

En caso de aplicar la excepcionalidad, se establece una relación de dos bajas por cada alta. Las primeras son computables e incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026. Sin embargo, no se contabilizan bajas producidas por planes de retiro voluntario u acuerdos de desvinculación. Además, cada alta deberá contar con validación previa de la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

