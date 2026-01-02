Voraz incendio en La Plata: la casa de un acumulador, otras dos viviendas en riesgo y ardua tarea de bomberos

Peajes más caros: cuánto cuesta desde mañana transitar por la Autopista La Plata y la Ruta 2
Un voraz incendio se desató en el terreno de una vivienda perteneciente a una persona acumuladora, ubicada en la calle 412 entre 146 y 147, en la localidad platense de Arturo Seguí. El fuego avanzó con rapidez y alcanzó el techo de la casa, generando momentos de gran tensión entre los vecinos.
Gracias a la rápida intervención de dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, a cargo de Leonardo Compagnucci, y una dotación de apoyo del cuartel de Villa Elisa, se logró evitar que las llamas se propagaran a otras dos viviendas linderas, que resultaron apenas rozadas por el fuego.
La tarea de los bomberos fue decisiva: pese a la intensidad de las llamas, ingresaron al lugar y lograron controlar el foco ígneo y frenar su avance. Tras aproximadamente dos horas de trabajo, el incendio fue finalmente controlado.
El propietario de la vivienda, identificado como Roberto Gómez, no sufrió lesiones y logró ponerse a salvo a tiempo.
