Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Mientras gran parte de los vecinos de La Plata celebraban la llegada del 2026 entre brindis, música y fuegos artificiales, delincuentes aprovecharon la distracción generalizada para concretar un golpe millonario en Barrio Hipódromo, uno de los robos más impactantes registrados durante la madrugada del 1° de enero en la ciudad.

Voceros confiaron a EL DIA que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 39, entre diagonal 80 y diagonal 114. Allí residen una mujer de 79 años y su hijo de 41, quienes se habían ausentado del domicilio para pasar Año Nuevo en la vivienda de otro familiar. La decisión de celebrar lejos de casa, común en esta fecha, fue el contexto ideal para que los ladrones actuaran con total libertad.

Según consta en la denuncia policial, la mujer salió de su vivienda alrededor de las 21.30 del 31 de diciembre, junto a su hijo, para asistir al brindis de fin de año en Ensenada. Ya entrada la madrugada, cerca de las 2.10, madre e hijo regresaron por separado: ella volvió sola, mientras que él se dirigió a otro domicilio. Apenas 17 minutos después, a las 2.27, la jubilada alertó telefónicamente a su hijo: su casa había sido desvalijada.

Cuando el hombre regresó de urgencia al lugar, se encontró con un panorama desolador. El departamento de su madre estaba completamente revuelto, con muebles abiertos, objetos tirados en el suelo y claros signos de una búsqueda minuciosa. Los delincuentes no improvisaron: sabían qué buscaban y se tomaron el tiempo necesario para encontrarlo.

El botín fue contundente. Del interior de la vivienda se llevaron una caja fuerte de acero, que contenía una suma estimada en 25 mil dólares, ahorros de toda una vida. También sustrajeron joyas de alto valor sentimental y económico -anillos y piezas de oro y plata- y un celular. Nada fue forzado: no hubo puertas violentadas ni aberturas dañadas, un detalle clave que alimenta la sospecha de que los ladrones contaban con facilidades para ingresar.

La sorpresa no terminó allí. Al revisar su propio departamento, ubicado en el mismo predio, el hombre constató que los delincuentes también habían ingresado y provocado un desorden similar. En este caso, el faltante fue menor, pero no menor el impacto: perfumes importados y pertenencias personales desaparecieron sin dejar rastros.

En los pasillos comunes del PH quedaron pistas inquietantes. Llaves que no pertenecían a ninguno de los residentes, llaveros extraños encontrados entre los escombros y daños en la mampostería del ingreso sugieren que los autores del robo se movieron con comodidad por el lugar y sin ser advertidos. La última señal del celular robado se registró minutos después del hecho y dentro del mismo terreno, lo que refuerza la idea de que el golpe fue ejecutado con rapidez, pero sin apuro.

El caso no fue un hecho aislado. Fuentes policiales confirmaron que la madrugada del 1° de enero estuvo marcada por una seguidilla de robos en distintos puntos de La Plata, muchos de ellos con un patrón similar: viviendas vacías, familias ausentes por celebraciones y delincuentes que aprovecharon la falta de movimiento y controles reducidos por los festejos.

Violento asalto en moto

En el marco de la mencionada seguidilla de hechos delictivos registrados durante la madrugada de ayer, un motociclista fue víctima de un violento robo en la zona oeste de La Plata. El dramático episodio ocurrió cerca de la 1.40, en la intersección de avenida 32 y calle 149, en la localidad de Melchor Romero.

Según la denuncia, el hombre circulaba a bordo de su moto cuando fue interceptado por un grupo de al menos diez personas que se movilizaban en cinco motocicletas. Tres de ellos descendieron y, tras amedrentarlo con un cuchillo y un arma de fuego tipo revólver, le exigieron la entrega del rodado.

Ante la amenaza, y temiendo por su integridad física, la víctima entregó la moto y los delincuentes también le sustrajeron su documentación personal, una suma de dinero en efectivo y su celular. Tras tomar el botín en su poder, escaparon a toda velocidad por avenida 32, perdiéndose de vista.

La causa quedó en investigación y se analizan posibles vínculos con otros robos cometidos en la ciudad durante las primeras horas del nuevo año.