Una camioneta 4 x 4 ardió en llamas en La Plata

Una camioneta Chevrolet Blazer 4x4 ardió en llamas en las últimas horas en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió en calle 131 entre 34 y el Boulevard 82, en el barrio La Cumbre, localidad de San Carlos.
Por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a incendiarse y fue consumido casi por completo por el fuego. Al lugar acudieron Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que el siniestro se propagara a otras unidades o viviendas linderas.
No se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron totales. Las autoridades trabajan para determinar si el incendio se originó por un desperfecto mecánico o si existió intervención de terceros.
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
Foto: Iván Campos
