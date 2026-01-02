Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Será por un año y opción de compra

Gimnasia confirmó el regreso de Ignacio Miramón: "Vuelta a casa"

2 de Enero de 2026 | 13:22

Ignacio Miramón vuelve a Gimnasia. Y "vuelve a casa". Tras un año y medio lejos del Bosque, el mediocampista regresará al club que lo formó y donde dio sus primeros pasos en Primera División, en una operación que ilusiona al mundo tripero de cara a la temporada 2026. El segundo regreso para los de Fernando Zaniratto, tras lo de Nacho Fernández.

El anuncio se hizo sentir primero en las redes sociales. En su cuenta de X, el mensaje fue tan simple como contundente: “5”, una flecha y una casa. No hizo falta decir más. El número que lo identifica y el lugar al que pertenece. El “5” vuelve al Lobo y ese “5” es Ignacio Miramón.

El volante se sumará este miércoles a los entrenamientos del plantel profesional y su regreso se da en condición de préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra, tras el acuerdo alcanzado entre Gimnasia y el Lille de Francia, club dueño de su pase.

Miramón había dejado el Tripero a mediados de 2023, luego de consolidarse como una de las apariciones más prometedoras surgidas de Estancia Chica. Con la camiseta albiazul disputó 31 partidos oficiales, desde su debut en marzo de 2021, período en el que recibió 13 tarjetas amarillas y una expulsión, siempre destacándose por su intensidad, despliegue y personalidad en el mediocampo.

Luego de su salida, su carrera continuó en distintos escenarios. En el último año estuvo en Boca Juniors, donde sumó 20 partidos oficiales y fue amonestado en cinco oportunidades. Antes, su paso por Europa fue breve: apenas cuatro encuentros en el primer equipo del Lille y uno en el conjunto B, sin lograr la continuidad esperada.

Con 22 años, Miramón regresa a Gimnasia en un momento clave, en medio de una fuerte reestructuración del plantel y con la necesidad de reforzar el mediocampo con jugadores identificados con el club.

