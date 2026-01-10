Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Este sábado se vivió otra madrugada de violencia en las calles de La Plata, cuando un amplio operativo desplegado por trabajadores de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con efectivos de la Policía Bonaerense, logró disuadir una pelea generalizada entre jóvenes alcoholizados en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se desarrolló entre las 5 y las 6 de la mañana, con las primeras luces del día, y abarcó distintos puntos clave del casco urbano, principalmente en las intersecciones de Avenida 7 y 49, 6 y 49, y 51 entre 7 y 8.

Según se informó, muchos de los involucrados en los incidentes eran menores de edad, y varios de ellos se encontraban en aparente estado de ebriedad. La rápida intervención de los agentes permitió controlar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

El operativo se concentró en la zona hasta lograr la dispersión de los grupos, sin que se registraran heridos de gravedad. En las horas posteriores comenzaron a circular imágenes de los disturbios, mientras se aguardaba un reporte oficial por parte de las autoridades para conocer mayores detalles del procedimiento y eventuales actuaciones judiciales.