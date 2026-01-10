Gimnasia entrena bajo la lluvia y a puertas abiertas para los socios en Abasto

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
El predio de Abasto vive una mañana a puro fútbol porque, ante la caída del amistoso programado frente a San Lorenzo y la imposibilidad de conseguir un rival alternativo, el plantel albiazul realiza en este momento una práctica de fútbol abierta para sus socios. Desde las 9:00, los socios siguen de cerca los movimientos de un equipo que empieza a tomar forma bajo las órdenes de Fernando Zaniratto, quien busca aprovechar cada minuto de este ensayo formal para ajustar los detalles tácticos que no pudieron probarse ante un rival externo.
La práctica habilitada para los socios no era la única novedad en el Lobo, ya a última hora del viernes se concretó la llegada del delantero Agustín Auzmendi proveniente de Godoy Cruz de Mendoza para reforzar el plantel que comanda Zaniratto.
En el entrenamiento se dispuso un "picado" con dos formaciones, una azul y otra verde que combinaron a titulares y suplentes.
Por un lado. el equipo azul salió con: Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Alejo Gelsomino; Ignacio Miramón, Diego Mastrángelo; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández, Franco Torres; Cayetano Bolzán.
En el verde, en tanto, fueron de la partida: Nelson Insfrán; Gonzalo González, Renzo Giampaoli, Juan Cruz Cortazzo, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.
La jornada de hoy se desarrolla además con la tranquilidad de haber asegurado la continuidad de Renzo Giampaoli, quien ya trabaja a la par del grupo tras firmar ayer su nuevo préstamo. Si bien en el entrenamiento previo el DT mezcló titulares y suplentes sin dar pistas definitivas, este ensayo en el predio funciona como la antesala ideal para el partido del próximo sábado 17 frente a Agropecuario, que será finalmente el único amistoso previo al debut en el Apertura contra Racing en el Bosque.
En cuanto al armado del equipo, el Lobo transita un proceso de renovación tras las salidas de Juan de Dios Pintado, Alejandro Piedrahíta y Bautista Merlini. En su lugar, el esquema actual presenta a Nelson Insfrán en el arco y una línea defensiva donde Alexis Steimbach, de regreso tras su paso por Tristán Suárez, ocupa el lateral derecho junto a la zaga central compuesta por Giampaoli y Enzo Martínez, con Pedro Silva Torrejón por el sector izquierdo.
En la zona media, mientras Ignacio Miramón busca alcanzar su ritmo ideal de competencia para acompañar a Nicolás Barros Schelotto, la atención se centra en la jerarquía de Ignacio Fernández. El volante creativo se ubica hoy por detrás del referente de área Marcelo Torres, una estructura que todavía puede sumar nuevas caras ya que el club busca activamente un delantero y un extremo en el mercado de pases.
Por ahora, las bandas están cubiertas por Manuel Panaro y Jeremías Merlo, aunque Franco Torres también pelea por un lugar tras extender su vínculo con la institución. Aunque el once definitivo se perfila con más claridad para el compromiso del próximo sábado, la práctica de hoy en Abasto es la primera gran oportunidad para que el Tripero empiece a rodar su modelo 2026 frente a su gente.
