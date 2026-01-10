Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia entrena bajo la lluvia y a puertas abiertas para los socios en Abasto

Gimnasia entrena bajo la lluvia y a puertas abiertas para los socios en Abasto
10 de Enero de 2026 | 10:08

Escuchar esta nota

El predio de Abasto vive una mañana a puro fútbol porque, ante la caída del amistoso programado frente a San Lorenzo y la imposibilidad de conseguir un rival alternativo, el plantel albiazul realiza en este momento una práctica de fútbol abierta para sus socios. Desde las 9:00, los socios siguen de cerca los movimientos de un equipo que empieza a tomar forma bajo las órdenes de Fernando Zaniratto, quien busca aprovechar cada minuto de este ensayo formal para ajustar los detalles tácticos que no pudieron probarse ante un rival externo.

La práctica habilitada para los socios no era la única novedad en el Lobo, ya a última hora del viernes se concretó la llegada del delantero Agustín Auzmendi proveniente de Godoy Cruz de Mendoza para reforzar el plantel que comanda Zaniratto.

https://www.eldia.com/nota/2026-1-10-7-52-0-gimnasia-cerro-la-llegada-de-auzmendi-y-suma-otro-delantero-deportes

En el entrenamiento se dispuso un "picado" con dos formaciones, una azul y otra verde que combinaron a titulares y suplentes. 

Por un lado. el equipo azul salió con: Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Alejo Gelsomino; Ignacio Miramón, Diego Mastrángelo; Alexis Steimbach, Ignacio Fernández, Franco Torres; Cayetano Bolzán.

En el verde, en tanto, fueron de la partida: Nelson Insfrán; Gonzalo González, Renzo Giampaoli, Juan Cruz Cortazzo, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

La jornada de hoy se desarrolla además con la tranquilidad de haber asegurado la continuidad de Renzo Giampaoli, quien ya trabaja a la par del grupo tras firmar ayer su nuevo préstamo. Si bien en el entrenamiento previo el DT mezcló titulares y suplentes sin dar pistas definitivas, este ensayo en el predio funciona como la antesala ideal para el partido del próximo sábado 17 frente a Agropecuario, que será finalmente el único amistoso previo al debut en el Apertura contra Racing en el Bosque.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

LE PUEDE INTERESAR

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

En cuanto al armado del equipo, el Lobo transita un proceso de renovación tras las salidas de Juan de Dios Pintado, Alejandro Piedrahíta y Bautista Merlini. En su lugar, el esquema actual presenta a Nelson Insfrán en el arco y una línea defensiva donde Alexis Steimbach, de regreso tras su paso por Tristán Suárez, ocupa el lateral derecho junto a la zaga central compuesta por Giampaoli y Enzo Martínez, con Pedro Silva Torrejón por el sector izquierdo.

En la zona media, mientras Ignacio Miramón busca alcanzar su ritmo ideal de competencia para acompañar a Nicolás Barros Schelotto, la atención se centra en la jerarquía de Ignacio Fernández. El volante creativo se ubica hoy por detrás del referente de área Marcelo Torres, una estructura que todavía puede sumar nuevas caras ya que el club busca activamente un delantero y un extremo en el mercado de pases. 

Por ahora, las bandas están cubiertas por Manuel Panaro y Jeremías Merlo, aunque Franco Torres también pelea por un lugar tras extender su vínculo con la institución. Aunque el once definitivo se perfila con más claridad para el compromiso del próximo sábado, la práctica de hoy en Abasto es la primera gran oportunidad para que el Tripero empiece a rodar su modelo 2026 frente a su gente.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero

Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 

Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata

Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca

Conmoción: Nievas sufrió un infarto en plena práctica

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

Losada desmintió un llamado de River

Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
Política y Economía
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Se aceleró la inflación en CABA hasta el 2,7%
El dólar, casi sin cambios en un mercado calmo
Espectáculos
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”
Policiales
Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido
La Ciudad
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla