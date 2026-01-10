Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica

“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
10 de Enero de 2026 | 16:13

Escuchar esta nota

Un video registrado durante un encuentro público volvió a ubicar en el centro de la escena al actor mexicano Carlos Villagrán, conocido a nivel internacional por su personaje de Quico en la serie El Chavo del 8.

Según la publicación, las imágenes se viralizaron en pocas horas ya que se observa el momento en que un niño se acerca al actor para pedirle una foto en un restaurante mexicano, pero la reacción del intérprete resultó en el foco de la escena.

Villagran miró al niño que aguardaba con ilusión y le preguntó: “Ñoño ¿Tu eres Ñoño?”, en alusión al personaje de la serie, sin embargo, este chascarrillo impulsado por una leve similitud en el físico del menor, generó un fuerte conflicto entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos interpretaron la situación como una broma asociada al estilo humorístico que caracterizó al ciclo durante décadas, otros cuestionaron el comentario por estar dirigido a un menor y consideraron que resultó inapropiado en el contexto actual.

La difusión del video reabrió el debate sobre los límites del humor heredado de la televisión clásica, los cambios culturales con el paso del tiempo y la forma en que gestos breves, descontextualizados adquieren nuevas lecturas en la agenda pública.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero

Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 

Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata

Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca

Conmoción: Nievas sufrió un infarto en plena práctica

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Últimas noticias de Espectáculos

“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja desde la cárcel

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo

La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Información General
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Policiales
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata
Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años
El policía de La Plata baleado por un compañero presentó mejoras pero hubo complicaciones en su salud
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
La Ciudad
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Alerta en la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Deportes
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla