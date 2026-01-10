“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja y los pedidos desde la cárcel de Magdalena

More Rial continúa en el centro de la atención, esta vez por unos polémicos chats que se filtraron que pertenecerían a una conversación que tuvo con una bruja, donde pide “amarres” y “embarazo”. Estos mensajes se conocieron en las últimas horas y rápidamente se viralizaron.

La hija de Jorge Rial pasó Navidad y Año Nuevo desde la Unidad 51 de Magdalena, tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria por incumplir las condiciones. Recibió regalos de su padre y atraviesa los días entre angustia y esoterismo para pasar el tiempo.

En las últimas horas se filtraron los chats que habría tenido con una bruja, donde hace pedidos para su padre, su pareja y dinero. La receptora de los textos es, aseguró Ángel De Brito desde LAM, es la tarotista Ailuz.

Según reveló De Brito, las conversaciones giran en torno a “los trabajos de magia negra que pidió la señorita More Rial, antes de entrar a la cárcel, para su padre Jorge Rial”. “Algunos de los pedidos, Ailuz aceptó hacerlos y otros no porque eran muy oscuros”, agregó.

“Necesito que me prendas una vela en nombre de mi papá así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto. Lo tengo que endulzar al choto ese”, dice otro de los mensajes, donde también pidió “trabajo con Marcelo Tinelli”.

Más adelante, apunta contra su pareja Rodrigo: “No sé si podés prender una vela o algo, pero está re malo. Apagó el celular a la mañana y lo tiene apagado aún”. Acto seguido, consulta “¿Y me quiere o qué?”, a lo que la tarotista responde “si, obvio”.

Ailuz le asegura “Si, tenes un amarre hecho con semen, por eso esa desaparición” y la mediática contraataca: “¿Qué? jaja le voy a cortar la pija”. El último mensaje de More, quién insiste: “Necesito embarazo/plata y amarre a él. ¿Cómo hacemos?”.