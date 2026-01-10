Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata

10 de Enero de 2026 | 11:13

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al centro de La Plata y volvió a poner en foco la modalidad de los motochorros. Un joven que había comprado una moto 0 kilómetro fue asaltado y despojado del rodado en menos de 24 horas, mientras regresaba de trabajar. El robo ocurrió en la zona de 9 y 48, a metros de una de las diagonales más transitadas de la ciudad.

La víctima fue identificada como Alejo, quien había adquirido el día anterior una Motomel Blitz Black Edition, que al momento del robo tenía apenas 26 kilómetros recorridos. El joven relató que todo sucedió en cuestión de segundos y en una zona céntrica, con semáforos y circulación vehicular.

Según contó en exclusiva a EL DIA, Alejo circulaba por calle 8 cuando frenó en el semáforo que cruza diagonal 74. “No tenía ninguna moto atrás, solo autos. Cruzamos el semáforo y cuando llego al de 8 y 48 veo que ya había una moto atrás mío. Se ve que estaban a la pesca por acá, en el centro”, explicó.

El joven detalló que, al doblar por calle 48, los delincuentes comenzaron a seguirlo de cerca. “Cuando quise acelerar, era una moto más grande. Se me puso al lado derecho y el que manejaba me apagó la moto, me giró la llave mientras estaba andando. Ahí se me clava la moto y se me tira el de atrás”, relató.

En medio de la situación, los asaltantes comenzaron a gritarle que dejara todo. “No sé si estaban armados porque del susto no me acuerdo ni qué moto tenían. Yo solo pensaba que la moto la saqué ayer literalmente, no tenía ni 50 kilómetros”, expresó Alejo, aún conmocionado por lo ocurrido.

Los motochorros también intentaron robarle la mochila, pero el joven se resistió y comenzó a gritar. “Les dije que era del trabajo, que solo tenía los zapatos y papeles. Me hice para atrás y se fueron”, contó. Tras el ataque, los delincuentes escaparon con la moto, mientras que la víctima quedó a pie en plena calle.

Tras el robo, Alejo se dirigió a radicar la denuncia en la comisaría ubicada en la zona de 53 entre 10 y 11. Además, inició por su cuenta la búsqueda de cámaras de seguridad en el área. “Justo ahora estoy por salir a pedir las cámaras para ver si puedo encontrar algo”, señaló.

El caso vuelve a encender la alarma por los robos de motos en el centro platense, una modalidad que se repite incluso a plena luz del día y en zonas de alto tránsito, dejando a las víctimas sin respuestas inmediatas y con la esperanza puesta en las imágenes de seguridad para identificar a los responsables.

LA FOTO DEL RODADO QUE LE ROBARON AL JOVEN EN EL CENTRO DE LA PLATA

 

