El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Atención usuarios del Tren Roca: mañana habrá servicio limitado hacia La Plata
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al centro de La Plata y volvió a poner en foco la modalidad de los motochorros. Un joven que había comprado una moto 0 kilómetro fue asaltado y despojado del rodado en menos de 24 horas, mientras regresaba de trabajar. El robo ocurrió en la zona de 9 y 48, a metros de una de las diagonales más transitadas de la ciudad.
La víctima fue identificada como Alejo, quien había adquirido el día anterior una Motomel Blitz Black Edition, que al momento del robo tenía apenas 26 kilómetros recorridos. El joven relató que todo sucedió en cuestión de segundos y en una zona céntrica, con semáforos y circulación vehicular.
Según contó en exclusiva a EL DIA, Alejo circulaba por calle 8 cuando frenó en el semáforo que cruza diagonal 74. “No tenía ninguna moto atrás, solo autos. Cruzamos el semáforo y cuando llego al de 8 y 48 veo que ya había una moto atrás mío. Se ve que estaban a la pesca por acá, en el centro”, explicó.
El joven detalló que, al doblar por calle 48, los delincuentes comenzaron a seguirlo de cerca. “Cuando quise acelerar, era una moto más grande. Se me puso al lado derecho y el que manejaba me apagó la moto, me giró la llave mientras estaba andando. Ahí se me clava la moto y se me tira el de atrás”, relató.
En medio de la situación, los asaltantes comenzaron a gritarle que dejara todo. “No sé si estaban armados porque del susto no me acuerdo ni qué moto tenían. Yo solo pensaba que la moto la saqué ayer literalmente, no tenía ni 50 kilómetros”, expresó Alejo, aún conmocionado por lo ocurrido.
Los motochorros también intentaron robarle la mochila, pero el joven se resistió y comenzó a gritar. “Les dije que era del trabajo, que solo tenía los zapatos y papeles. Me hice para atrás y se fueron”, contó. Tras el ataque, los delincuentes escaparon con la moto, mientras que la víctima quedó a pie en plena calle.
Tras el robo, Alejo se dirigió a radicar la denuncia en la comisaría ubicada en la zona de 53 entre 10 y 11. Además, inició por su cuenta la búsqueda de cámaras de seguridad en el área. “Justo ahora estoy por salir a pedir las cámaras para ver si puedo encontrar algo”, señaló.
El caso vuelve a encender la alarma por los robos de motos en el centro platense, una modalidad que se repite incluso a plena luz del día y en zonas de alto tránsito, dejando a las víctimas sin respuestas inmediatas y con la esperanza puesta en las imágenes de seguridad para identificar a los responsables.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí