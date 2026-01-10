El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia consumía hasta ayer unas 3.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de miles de personas, confirmaron autoridades de la provincia de Chubut (sur).

Desde el lunes, el balneario de Puerto Patriada, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, sufre uno de los siniestros más importantes de una serie de incendios forestales en varias provincias patagónicas.

El gobernador Ignacio Torres aseguró en X que en ese poblado andino de unos 50 habitantes el fuego "lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo" y que la fiscalía determinó que "fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de acelerantes".

Las llamas se elevan sobre los cerros que bordean el lago Epuyén y grandes humaredas cubren el antes idílico paisaje andino.

Unos 3.000 turistas en Puerto Patriada y ocho familias de la zona aledaña Coihue, cerca de la localidad de Epuyén, al sur del lago, fueron evacuados, precisó Torres. Al menos 10 casas fueron afectadas por las llamas.

El riesgo de incendio era previsible desde mayo del año pasado porque "Chubut marcó registros históricos en déficit de precipitaciones, en orden del 50%", dijo este viernes al canal TN Ariel Amthauer, director de incendios del Parque Nacional Los Alerces.

"Muchos de los arroyos de los cuales nos podemos proveer de agua para enterrar motobombas están secos (...) hay lagunas que están llegando a niveles mínimos", señaló Amthauer.

Además de Chubut, hay incendios forestales en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, según la Agencia Federal de Emergencias.

Cientos de brigadistas combaten el fuego con el apoyo de helicópteros y aviones hidrantes.

Amthauer agregó que "el comportamiento de incendio para hoy y mañana (viernes y sábado) la verdad que no es alentador (...) y para el resto del verano la proyección, por ahora, no es buena. En enero no estamos viendo precipitaciones y en febrero muy poco".

Torres aseguró que "los miserables que prendieron fuego van a terminar presos" y anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro.

El operativo, con refuerzos este sábado

A través de la Secretaría de Bosques, el Gobierno del Chubut confirmó que el incendio forestal que se originó el pasado lunes en la zona de Puerto Patriada continúa fuera de control. Actualmente, un despliegue masivo que supera las 500 personas trabaja ininterrumpidamente para intentar contener el avance de las llamas.

Tras una compleja jornada de combate el viernes, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) emitió un reporte actualizado sobre el estado del siniestro. El informe técnico no solo describe la situación crítica actual, sino que también establece la hoja de ruta para las próximas horas, priorizando el refuerzo de las líneas de defensa.

Para este sábado, la estrategia operativa se centra en profundizar las tareas de enfriamiento en puntos calientes críticos. Al mismo tiempo, el personal de emergencia mantiene un esquema de vigilancia extrema para garantizar la protección de las viviendas y la infraestructura estratégica que se encuentra en el área de influencia del fuego.

El operativo recibió hoy un importante refuerzo logístico con la llegada de una delegación de 63 especialistas de la Provincia de Córdoba. A este grupo se sumaron también 7 brigadistas de la Base Nacional Centro y 15 de la Base Nacional NEA, ambos pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), fortaleciendo la capacidad de ataque directo en el terreno.

Con estas incorporaciones, el ejército de combatientes y personal de apoyo asciende a un total de 565 efectivos. Este despliegue multidisciplinario incluye la participación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad como Gendarmería y Policía, además de equipos de salud, vialidad y diversos organismos municipales y provinciales.

La logística terrestre es de una escala sin precedentes para la región, contando con una flota que incluye 40 camionetas, 7 autobombas, 20 camiones cisterna y maquinaria pesada -como topadoras y motoniveladoras- para la apertura de cortafuegos. El soporte tecnológico también está presente mediante el uso de drones y sistemas de comunicación por radioclub.

Finalmente, el apoyo desde el aire resulta vital para contener los focos más inaccesibles. En el cielo operan actualmente dos helicópteros equipados con helibalde, dos aviones cisterna y tres unidades anfibias. La pieza central del ataque aéreo es el avión hidrante de mayor capacidad en toda Latinoamérica, el cual realiza descargas estratégicas para intentar frenar el avance del frente ígneo.