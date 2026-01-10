Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo

El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
10 de Enero de 2026 | 11:29

Escuchar esta nota

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia consumía hasta ayer unas 3.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de miles de personas, confirmaron autoridades de la provincia de Chubut (sur).

Desde el lunes, el balneario de Puerto Patriada, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, sufre uno de los siniestros más importantes de una serie de incendios forestales en varias provincias patagónicas.

El gobernador Ignacio Torres aseguró en X que en ese poblado andino de unos 50 habitantes el fuego "lleva afectadas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo" y que la fiscalía determinó que "fue iniciado de forma intencional, mediante el uso de acelerantes".

Las llamas se elevan sobre los cerros que bordean el lago Epuyén y grandes humaredas cubren el antes idílico paisaje andino.

Unos 3.000 turistas en Puerto Patriada y ocho familias de la zona aledaña Coihue, cerca de la localidad de Epuyén, al sur del lago, fueron evacuados, precisó Torres. Al menos 10 casas fueron afectadas por las llamas.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

El riesgo de incendio era previsible desde mayo del año pasado porque "Chubut marcó registros históricos en déficit de precipitaciones, en orden del 50%", dijo este viernes al canal TN Ariel Amthauer, director de incendios del Parque Nacional Los Alerces.

"Muchos de los arroyos de los cuales nos podemos proveer de agua para enterrar motobombas están secos (...) hay lagunas que están llegando a niveles mínimos", señaló Amthauer.

Además de Chubut, hay incendios forestales en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, según la Agencia Federal de Emergencias.

Cientos de brigadistas combaten el fuego con el apoyo de helicópteros y aviones hidrantes.

Amthauer agregó que "el comportamiento de incendio para hoy y mañana (viernes y sábado) la verdad que no es alentador (...) y para el resto del verano la proyección, por ahora, no es buena. En enero no estamos viendo precipitaciones y en febrero muy poco".

Torres aseguró que "los miserables que prendieron fuego van a terminar presos" y anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro.

El operativo, con refuerzos este sábado

A través de la Secretaría de Bosques, el Gobierno del Chubut confirmó que el incendio forestal que se originó el pasado lunes en la zona de Puerto Patriada continúa fuera de control. Actualmente, un despliegue masivo que supera las 500 personas trabaja ininterrumpidamente para intentar contener el avance de las llamas.

Tras una compleja jornada de combate el viernes, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) emitió un reporte actualizado sobre el estado del siniestro. El informe técnico no solo describe la situación crítica actual, sino que también establece la hoja de ruta para las próximas horas, priorizando el refuerzo de las líneas de defensa.

Para este sábado, la estrategia operativa se centra en profundizar las tareas de enfriamiento en puntos calientes críticos. Al mismo tiempo, el personal de emergencia mantiene un esquema de vigilancia extrema para garantizar la protección de las viviendas y la infraestructura estratégica que se encuentra en el área de influencia del fuego.

El operativo recibió hoy un importante refuerzo logístico con la llegada de una delegación de 63 especialistas de la Provincia de Córdoba. A este grupo se sumaron también 7 brigadistas de la Base Nacional Centro y 15 de la Base Nacional NEA, ambos pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), fortaleciendo la capacidad de ataque directo en el terreno.

Con estas incorporaciones, el ejército de combatientes y personal de apoyo asciende a un total de 565 efectivos. Este despliegue multidisciplinario incluye la participación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad como Gendarmería y Policía, además de equipos de salud, vialidad y diversos organismos municipales y provinciales.

La logística terrestre es de una escala sin precedentes para la región, contando con una flota que incluye 40 camionetas, 7 autobombas, 20 camiones cisterna y maquinaria pesada -como topadoras y motoniveladoras- para la apertura de cortafuegos. El soporte tecnológico también está presente mediante el uso de drones y sistemas de comunicación por radioclub.

Finalmente, el apoyo desde el aire resulta vital para contener los focos más inaccesibles. En el cielo operan actualmente dos helicópteros equipados con helibalde, dos aviones cisterna y tres unidades anfibias. La pieza central del ataque aéreo es el avión hidrante de mayor capacidad en toda Latinoamérica, el cual realiza descargas estratégicas para intentar frenar el avance del frente ígneo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

Décadas de incendios forestales en el sur
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero

Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 

Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata

Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca

Conmoción: Nievas sufrió un infarto en plena práctica

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal

Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
Deportes
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
La Ciudad
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
Policiales
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Espectáculos
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla