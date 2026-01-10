El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Atención usuarios del Tren Roca: mañana habrá servicio limitado hacia La Plata
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Nacho Fernández se robó todos los flashes esta mañana en el entrenamiento que realizó Gimnasia a puertas abiertas con presencia de socios en el predio de Estancia Chica, en Abasto.
En diálogo con EL DIA, dijo que el equipo Mens Sana lleva adelante "una pretemporada corta pero intensa" y desatacó que tras la ardua preparación física "hoy fue la primera prueba de fútbol". "De a poco vamos a ir soltándonos. Fue una muy buena semana de entrenamiento", subrayó.
LEA TAMBIÉN
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
En cuanto a sus nuevos compañeros afirmó que "a medida que vayan pasando las prácticas nos vamos a ir conociendo, es lógico que se va a ir dando con los entrenamientos"
"Encontré un grupo muy bueno, con jugadores de experiencia que tiran para adelante y con muchos chicos que se suman a eso"", destacó.
Para Nacho Fernández "el entrenador tiene una idea muy clara, un 4-2-3-1 que está muy bien marcado y con el cual el equipo se siente muy bien; lo fue demostrando en los últimos partidos".
Respecto de su relación con el DT expresó que "todavía no hablé demasiado de la posición en el campo, me está usando suelto detrás del 9, que es una posición que cumplí mucho tiempo en River". Al respecto, se mostró conforme porque "tengo mucha libertad para tirarme hacia atrás".
También se mostró satisfecho con el plantel al señalar que "hay muy buenos jugadores en la mitad de cancha". "Hay buen pie, muy buenos jugadores", celebró el volante en su primera muestra futbolística en lo que es su regreso al Lobo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí