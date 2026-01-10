Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

Nacho Fernández se robó todos los flashes esta mañana en el entrenamiento que realizó Gimnasia a puertas abiertas con presencia de socios en el predio de Estancia Chica, en Abasto.

En diálogo con EL DIA, dijo que el equipo Mens Sana lleva adelante "una pretemporada corta pero intensa" y desatacó que tras la ardua preparación física "hoy fue la primera prueba de fútbol". "De a poco vamos a ir soltándonos. Fue una muy buena semana de entrenamiento", subrayó.

En cuanto a sus nuevos compañeros afirmó que "a medida que vayan pasando las prácticas nos vamos a ir conociendo, es lógico que se va a ir dando con los entrenamientos"

"Encontré un grupo muy bueno, con jugadores de experiencia que tiran para adelante y con muchos chicos que se suman a eso"", destacó.

El sistema Zaniratto

Para Nacho Fernández "el entrenador tiene una idea muy clara, un 4-2-3-1 que está muy bien marcado y con el cual el equipo se siente muy bien; lo fue demostrando en los últimos partidos".

Respecto de su relación con el DT expresó que "todavía no hablé demasiado de la posición en el campo, me está usando suelto detrás del 9, que es una posición que cumplí mucho tiempo en River". Al respecto, se mostró conforme porque "tengo mucha libertad para tirarme hacia atrás".

También se mostró satisfecho con el plantel al señalar que "hay muy buenos jugadores en la mitad de cancha". "Hay buen pie, muy buenos jugadores", celebró el volante en su primera muestra futbolística en lo que es su regreso al Lobo.