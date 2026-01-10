Agenda regional

El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Atención usuarios del Tren Roca: mañana habrá servicio limitado hacia La Plata
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Hoy
MÚSICA
Gateo + La Coneja China + DJ Cabra.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
Berisso y Ensenada, también
Majestades.- A las 21 en Club Argentino Juvenil, 19 entre Cantilo y 15, City Bell, covers de los Rolling Stones.
Los Limones + Gauchito Kill.- A las 00 en Guajira, 49 Nº 484.
Nacht–Ledesma Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Luis Nacht y Pablo Ledesma, saxofonistas, compositores y referentes de la música creativa en Argentina, presentan por primera vez un trabajo conjunto en formato cuarteto.
Milonga de la Plaza.- De 21 a 01 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.
Sergio Cerra.- A las 22.30 en Makena, Almirante Brown y 74 bis, Punta Lara.
Los Cartageneros + Vamo´y Vamo´ + Mico y Curares.- A las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Cumbia. A la gorra.
F9 música + Javi Punga.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.
Festi Pura.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @lacofradiadelreylagarto, @alvarosolo_ y @piel_de_mono.
Cimón y los Caballeros de la Dimensión.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.
Teatro
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. La tradicional compañía de transformismo y humor presenta en verano su propuesta para toda la familia que incluye veloces cambios de vestuario, animación e interacción con el público.
Eventos
Feria de Vinilos.- De 14 a 20 en 2 N 1430, entre 61 y 62. No se suspende por lluvia.
Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá dance fitness con Jesica Ordoñez, Comparsa Yvy Maraey; Llevatelo 87; y Stylo Cumbia.
Mañana
Música
Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.
Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.
Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.
Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18. Folclore.
EVENTOS
Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza, se realizará la XXV edición de este evento que reúne gastronomía, bailes, sorteos y cultura japonesa. Iba a ser el sábado pero se pasó para el domingo por cuestiones climáticas.
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.
