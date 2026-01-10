Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Agenda regional

Agenda regional

humorísimas

10 de Enero de 2026 | 04:25
MÚSICA

Gateo + La Coneja China + DJ Cabra.- A las 00 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Majestades.- A las 21 en Club Argentino Juvenil, 19 entre Cantilo y 15, City Bell, covers de los Rolling Stones.

Los Limones + Gauchito Kill.- A las 00 en Guajira, 49 Nº 484.

Nacht–Ledesma Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell. Luis Nacht y Pablo Ledesma, saxofonistas, compositores y referentes de la música creativa en Argentina, presentan por primera vez un trabajo conjunto en formato cuarteto.

Milonga de la Plaza.- De 21 a 01 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.

Sergio Cerra.- A las 22.30 en Makena, Almirante Brown y 74 bis, Punta Lara.

Los Cartageneros + Vamo´y Vamo´ + Mico y Curares.- A las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Cumbia. A la gorra.

F9 música + Javi Punga.- A las 20 en Pura Vida, diagonal 78 y 61.

Festi Pura.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 y 61, con @lacofradiadelreylagarto, @alvarosolo_ y @piel_de_mono.

Cimón y los Caballeros de la Dimensión.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.

Teatro

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. La tradicional compañía de transformismo y humor presenta en verano su propuesta para toda la familia que incluye veloces cambios de vestuario, animación e interacción con el público.

Eventos

Feria de Vinilos.- De 14 a 20 en 2 N 1430, entre 61 y 62. No se suspende por lluvia.

Feria del playón.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá dance fitness con Jesica Ordoñez, Comparsa Yvy Maraey; Llevatelo 87; y Stylo Cumbia.

Mañana

Música

Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.

Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.

Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.

Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18. Folclore.

EVENTOS

Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza, se realizará la XXV edición de este evento que reúne gastronomía, bailes, sorteos y cultura japonesa. Iba a ser el sábado pero se pasó para el domingo por cuestiones climáticas.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.

 

humorísimas

luna sachera

Guía de cines

Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata

