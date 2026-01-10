Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"

Para el economista, el índice de los precios "se estancó en el 20% anual" y la economía "sigue armándose día a día" 

Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
10 de Enero de 2026 | 11:47

Escuchar esta nota

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, advirtió que el Gobierno no está en condiciones de enfrentar un plan de estabilización "muy serio" que permita bajar la inflación a un dígito anual.

Melconian señaló que la economía se encuentra en una meseta de inflación mensual del 2% y que la actual administración ha optado por postergar el objetivo de reducir drásticamente los índices.

Manifestó que el programa económico "aún no está graduado" y "sigue armándose en el día a día", lo que impide abordar los desafíos necesarios para una verdadera estabilización.

Esta situación, según el especialista, se diferencia de la percepción pública y mediática que a menudo celebra una "derrota" de la inflación, cuando en realidad "solo se ha desinflado al 20% anual".

La realidad de la inflación y la política cambiaria

El excandidato a ministro de Economía detalló que, históricamente, los planes de estabilización para alcanzar una inflación anual de un dígito requieren programas de una contundencia que no percibe en el corto plazo para la Argentina. 

Subrayó que, aunque el Gobierno busca mantener una narrativa de control inflacionario, las medidas actuales sugieren lo contrario. "No sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo", afirmó Melconian, aludiendo a la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.

LE PUEDE INTERESAR

AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado

LE PUEDE INTERESAR

Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas

En ese sentido explicó que la política cambiaria, que en algún momento "fantaseó" con un crawling peg del 1%, ha mutado. Ante una inflación que supera el 2% mensual y un techo cambiario que crece al 1%, se generaba una “tensión insostenible”.

La solución adoptada, la cual implicaría indexar el techo o la banda cambiaria con la inflación pasada, lleva a que “nadie está pensando hoy en la Argentina que el techo puede ir al dos y pico” y que "el dólar va a quedarse quieto". Este mecanismo, a su entender, confirma que el Gobierno "sin decirlo, no postergó el ir por una inflación de un dígito anual".

Estancamiento económico y falta de hoja de ruta

En otro eje, Melconian abordó la situación de la actividad económica, que en la segunda parte del año parece "quedado" en sectores como la industria, la construcción y el consumo. 

Identificó problemas graves en el empleo, el poder adquisitivo de las personas y una marcada heterogeneidad sectorial. El economista señaló que el programa económico actual carece de una "hoja de ruta" clara para la reactivación. Criticó, además, que el equipo económico celebra conseguir los pagos para los vencimientos mientras se pierde la visión de hacia dónde se dirige la economía.

También mencionó que el modelo económico actual ajusta el mercado laboral con un aumento de la informalidad, lo que incide directamente en el aplacamiento del poder adquisitivo. Asimismo, la macroeconomía aún no ve renacer el crédito, y la tasa de inversión presenta conflictos, caracterizada por un cambio de manos con gran participación local y poca integración extranjera, lejos del modelo "noventista" de "lluvia de inversiones".

Finalmente, Melconian indicó: "El problema de Argentina es otro: no es la magnitud, sino que es la calidad y la vuelta al mercado". Proyectó un “conflicto” entre la deuda con organismos internacionales y la deuda con Wall Street, un escenario que, aunque aún no se ha manifestado plenamente, será un punto crítico para el futuro económico del país. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero

Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 

Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata

Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca

Conmoción: Nievas sufrió un infarto en plena práctica

Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia

Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Últimas noticias de Política y Economía

AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado

Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas

El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral

Se aceleró la inflación en CABA hasta el 2,7%
Deportes
Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
Información General
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
Espectáculos
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”
Policiales
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Un motociclista atropelló a un peatón en San Carlos y la 44 estuvo cortada 
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla