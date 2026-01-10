Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal

En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas
Un ciclón extratropical azota a Uruguay, especialmente en las zonas de Maldonado y Punta del Este. El presidente, Yamandú Orsi, envió un mensaje a los ciudadanos y dio un panorama de cómo avanza la situación.
El temporal llegó este sábado y no se descarta que pueda continuar hasta las primeras horas del domingo. Para algunos, esta lluvia se trata de un alivio puesto que venían con altas temperaturas pero, para otros, significó daños por caídas de árboles, calles anegadas y cortes de luz.
Yamandú Orsi, mandatario uruguayo, aseguró en su cuenta de Twitter: “Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía”.
Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía. Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los…— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 10, 2026
En la misma línea, agregó: “Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo”.
Llegada la tarde, 1.966 usuarios de Salto y 1.302 de Lavalleja se sumaron a la falta de suministro eléctrico en 5.673 casas de Maldonado y 8.797 en Canelones. Se estima que al menos un 2% de la población de otros departamentos también permanecen a oscuras.
En José Ignacio y Punta del Este, la situación no es muy diferente con “cientos de afectados y decenas de árboles caídos en distintos puntos. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) se constataron daños estructurales, voladuras de algunos techos livianos, corte de suministros y caída de árboles” pero, hasta el momento, no se reportaron heridos.
¡ACTUALIZACIÓN EN VIVO DEL CICLÓN EXTRATROPICAL!— Mati Mederos (@MatiMederosURU) January 10, 2026
•Intensas ráfagas de viento en la costa Sureste de Uruguay durante la mañana de hoy causaron inconvenientes y las intensas lluvias anegamientos.
Gracias por la confianza y apoyo de siempre ❤️⛈️ pic.twitter.com/SPqh0nGGkE
