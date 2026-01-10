Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal

Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal
10 de Enero de 2026 | 16:16

Un ciclón extratropical azota a Uruguay, especialmente en las zonas de Maldonado y Punta del Este. El presidente, Yamandú Orsi, envió un mensaje a los ciudadanos y dio un panorama de cómo avanza la situación. 

El temporal llegó este sábado y no se descarta que pueda continuar hasta las primeras horas del domingo. Para algunos, esta lluvia se trata de un alivio puesto que venían con altas temperaturas pero, para otros, significó daños por caídas de árboles, calles anegadas y cortes de luz. 

Yamandú Orsi, mandatario uruguayo, aseguró en su cuenta de Twitter: “Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía”. 

En la misma línea, agregó: “Los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo”. 

Llegada la tarde, 1.966 usuarios de Salto y 1.302 de Lavalleja se sumaron a la falta de suministro eléctrico en 5.673 casas de Maldonado y 8.797 en Canelones. Se estima que al menos un 2% de la población de otros departamentos también permanecen a oscuras. 

En José Ignacio y Punta del Este, la situación no es muy diferente con “cientos de afectados y decenas de árboles caídos en distintos puntos. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) se constataron daños estructurales, voladuras de algunos techos livianos, corte de suministros y caída de árboles” pero, hasta el momento, no se reportaron heridos.

 

