¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta

El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Atención usuarios del Tren Roca: mañana habrá servicio limitado hacia La Plata
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El extremo derecho Maher Carrizo sumó minutos este sábado por la mañana en el amistoso de Vélez ante Midland mientras River acelera para incorporarlo
El “Millonario” ofreció cerca de 6 millones de dólares netos por el 50% de su pase y considera la operación muy avanzada. Sin embargo, la definición aún depende del extremo de 19 años, que analiza esperar una propuesta desde Europa antes de decidir su futuro.
El interés de River por Carrizo viene madurando desde hace varias semanas, pero en los últimos días tomó un carácter decisivo. La dirigencia de Núñez, encabezada por Stefano Di Carlo en las negociaciones, presentó una propuesta concreta que generó un fuerte impacto en Liniers: el pago al contado por la mitad de los derechos económicos del futbolista, sin cuotas ni pagos diferidos. En un contexto económico delicado para Vélez, esa condición aparece como un factor determinante para que el club vea con muy buenos ojos la transferencia.
A diferencia de mercados anteriores, cuando la postura del “Fortín” era inflexible y se remitía exclusivamente al valor de la cláusula de rescisión, hoy el escenario es otro. La necesidad de ingresos inmediatos llevó a la dirigencia velezana a mostrarse mucho más receptiva a la oferta de River, al punto de que el acuerdo entre clubes está prácticamente encaminado y no representa el principal obstáculo de la operación.
El foco, entonces, está puesto en la decisión de Carrizo y su entorno. En el fútbol argentino se repite una frase que suele marcar el desenlace de este tipo de negociaciones: “el jugador termina jugando donde quiere”. Y en este caso, esa máxima parece cumplirse al pie de la letra. El extremo zurdo, una de las mayores promesas surgidas de la cantera de Vélez, sabe que su nombre ya circula en el radar de equipos europeos y no descarta aguardar una propuesta desde el Viejo Continente antes de dar el salto.
En Liniers recuerdan un antecedente reciente que genera cierta cautela. El caso de Santino Andino es un ejemplo cercano: River había alcanzado un acuerdo total con Godoy Cruz, pero el delantero terminó priorizando una oferta del Panathinaikos de Grecia, frustrando su llegada a Núñez. Esa experiencia explica por qué, pese al optimismo, en el “Millonario” prefieren no dar nada por cerrado hasta contar con la aceptación definitiva del jugador.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO| FOTOS.- Con Nacho, Miramón y los socios, el Lobo se entrenó bajo la lluvia y a puertas abiertas en Abasto
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
Mientras tanto, Carrizo continúa entrenándose y jugando con Vélez con absoluta normalidad, cumpliendo con su contrato y sumando minutos en la pretemporada. En River interpretan esta situación como una señal de profesionalismo y mantienen la expectativa de que el proyecto deportivo pueda inclinar la balanza. En Núñez confían en que la posibilidad de competir por títulos, la vidriera internacional y el crecimiento que ofrece el club resulten argumentos de peso para seducir al futbolista.__IP__
Otro punto clave en esta etapa es el cambio de representación. Carrizo comenzó a trabajar recientemente con el agente Augusto Paraja, con quien analiza cada escenario posible y define los próximos pasos de su carrera. En ese contexto, la banda de Núñez intenta avanzar sin presiones públicas, pero con la intención clara de cerrar la operación en el corto plazo para evitar que la negociación se estire y se transforme en una nueva novela del mercado de pases.
Por ahora, el pase sigue abierto. Vélez y River hicieron su parte y dejaron encaminado el acuerdo institucional. La pelota, como tantas veces, quedó del lado del jugador. Y mientras en Núñez aguardan una respuesta positiva, Carrizo evalúa con calma una decisión que puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí