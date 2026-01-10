Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"

Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
10 de Enero de 2026 | 09:14

Escuchar esta nota

Con el verano ya instalado a pleno, no falta en La Plata la presencia de una especie de insecto tan típica como indeseada en esta época de calor: los alacranes.

Una y otra vez los vecinos de distintos sectores de la Ciudad, sobre todo del casco urbano, dan cuenta de la aparición de estos arácnidos que en ocasiones pueden representar un peligro para la salud humana debido a la ponzoña que contienen sus picaduras.

Esta vez, el avistamiento fue en una vivienda de 63 entre 9 y 10, a pasos del centro de la Ciudad, en donde los vecinos se mostraron sorprendidos al ver en el piso caminar a varios alacranes "bebés" -describieron-.

"Son del tipo rojizo", describieron sobre estos visitantes de verano y manifestaron preocupación al respecto.

"Ya no sabemos a quién recurrir para solucionar dicho problema. Zoonosis o ABSA tendrían que encargarse de fumigar los sumideros, que es de donde provienen", indicaron.

Y agregaron que "si no actúan los organismos competentes tendremos que acudir a un fumigador y pasarles la factura".

Cómo saber si es un alacrán ponzoñoso

Alda González, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE – UNLP – CONICET), afirmó que “la mayoría de las especies de escorpiones viven en lugares apartados del hombre, escondidas, y son nocturnas; esto las transforman en un grupo poco observado por la mayoría de la gente, pero lamentablemente las especies que tienen interés sanitario suelen vivir en ambientes urbanos, lo que las hace más peligrosas, porque el encuentro persona-escorpión aumenta notablemente”.

Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura. Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar  peligrosas.

En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear. Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.

Otra de las características es que esta especie puede ser partenogenética, o sea que las hembras pueden tener crías sin participación del macho y toda su descendencia van a ser hembras. O sea que con un solo ejemplar, se puede tener una colonización en un lugar adecuado.

González, además explicó que en la zona rural y rural-urbana se encuentra presente Bothriurus bonaerensis, un escorpión mediano, robusto y oscuro. Estos ejemplares suelen encontrarse en zonas de quintas y su picadura, aunque extremadamente rara, no tiene consecuencias graves para el ser humano.

El grupo de aracnología del CEPAVE hace un seguimiento desde el 2005 de  los escorpiones hallados, que la gente acerca al laboratorio para su identificación y de los hallados en las salidas de prospecciones.

En este sentido la investigadora explicó que “se observó un importante incremento en el número de consultas a partir de 2013, año de la inundación de La Plata, y conjuntamente se observó que T. trivitatus está colonizando nuevas áreas en la ciudad, con hallazgos repetidos en zonas nuevas que se van sumando a las ya confirmadas.

El estudio pormenorizado de las variables que hayan podido influir en la distribución y dispersión de estos ejemplares, abarca desde la detección de focos de acumulación de basura, que les provee insectos como alimento, tipos de árboles con cortezas y oquedades que les brindan refugios; hasta la investigación del estado de las cañerías, desagües y pluviales como así también el grado de aumento de la construcción en zonas aledañas que pudiera haber alterado los refugios naturales de estos arácnidos.

Recomendaciones del CEPAVE

Protección personal

No dejar ropa, objetos personales y otros elementos en el piso (esta es una medida que nos protege de arañas peligrosas también)
Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados.

Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño.

Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.

Evitar caminar descalzo o con zapatos abiertos en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.

Hacer todo tipo de acciones de remoción de escombros o movimientos de material de depósito con guantes gruesos y calzado cerrado adecuado.

Protección para adentro de las viviendas

Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios

Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras

Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas

Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos

Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes

Protección para los alrededores de las viviendas

Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores

Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de artrópodos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones-

Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan.

Evitar juntarlos con las manos.

Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas).

