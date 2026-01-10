Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática durante la última semana a raíz de una frase que rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios, memes y debates en redes sociales y programas de televisión. La mención a los “24 centímetros”, realizada en el marco de una conversación privada que luego trascendió públicamente, reavivó el interés por su vida íntima y generó un nuevo capítulo en la interminable novela que rodea a la empresaria y figura mediática.
El comentario, que muchos interpretaron como una referencia sexual directa, no tardó en instalarse en la agenda del espectáculo. En cuestión de horas, el tema fue replicado en redes sociales, donde se multiplicaron las ironías, los recortes de video y las opiniones divididas entre quienes celebraron la frontalidad de Wanda y quienes cuestionaron la exposición permanente de su intimidad.
En los programas de chimentos, el episodio fue analizado desde distintos ángulos. Algunos panelistas lo vincularon con una estrategia de provocación consciente, habitual en la carrera mediática de Nara, mientras que otros apuntaron a un desgaste en su imagen pública, marcada por conflictos personales que se ventilan sin filtros. La frase, breve pero contundente, terminó eclipsando otros aspectos de su presente profesional.
El contexto no es menor: Wanda atraviesa un momento personal complejo, con idas y vueltas sentimentales, conflictos familiares y una relación tensa con la prensa. En ese marco, cada declaración adquiere una dimensión amplificada y se convierte rápidamente en material de debate. El episodio de los “24 cm” se sumó así a una seguidilla de situaciones que la mantienen en el centro de la conversación pública.
Durante la semana, la propia Wanda hizo referencia indirecta al tema en redes sociales, sin desmentirlo ni confirmarlo del todo, pero dejando en claro que no le incomoda el revuelo generado. Sus publicaciones fueron leídas por muchos como un guiño a la polémica y reforzaron la idea de que la empresaria maneja con habilidad los tiempos y los climas mediáticos.
Las repercusiones también alcanzaron a su entorno, con opiniones cruzadas de figuras del espectáculo que salieron a opinar sobre el tema. Mientras algunos defendieron su derecho a expresarse libremente, otros consideraron que el foco en ese tipo de declaraciones desvía la atención de debates más profundos sobre la exposición mediática y los límites de lo privado.
En redes sociales, el tema se convirtió en tendencia durante varios días. Memes, comentarios sarcásticos y discusiones encendidas marcaron el pulso digital, demostrando una vez más la capacidad de Wanda Nara para generar impacto con una sola frase. El episodio volvió a poner en evidencia su lugar como una de las figuras más influyentes —y polémicas— del espectáculo argentino.
Lejos de apagarse, el escándalo de los “24 cm” se suma a la larga lista de momentos virales protagonizados por Wanda Nara. Con una presencia constante en los medios y una relación ambigua con la polémica, la empresaria vuelve a confirmar que, para bien o para mal, sigue siendo una de las protagonistas indiscutidas del mundo del espectáculo.
