En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas

El Gobierno anunció días atrás la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros de rutas nacionales, en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Ahora se busca avanzar en la Etapa II, cuyo llamado a licitación ya está disponible, y que incluye, entre otros tramos, dos rutas fundamentales que recorren la provincia de Buenos Aires: la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 5.

Concesión de obra pública

Según el Gobierno, el objetivo de la contratación es “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la ‘Red Federal de Concesiones - Etapa II’”.

Autopista al sur

Los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur comprenden:

• Autopista Ezeiza-Cañuelas, desde el final de la Autopista Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires). Son 30,39 km.

• Autopista Riccheri, desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires). Son 13,86 km.

• Autopista Jorge Newbery, desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires). Comprende 6,05 km.

• Ruta Nacional 3, desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires). Son 615,52 km.

• Ruta Nacional 205, desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires). El tramo es de 1,21 km.

• Ruta Nacional 205, desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires). Son 253,82 km.

• Ruta Nacional 226, desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

Tramo "Pampa": en el centro e interior bonaerense

El segundo es el Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5 que une la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa:

• Ruta Nacional 5, desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73. Son 8 km.

• Ruta Nacional 5, desde el empalme del Acceso Oeste (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa (La Pampa). Abarca 538,65 km.

En total son 1.871,8 kilómetros a licitar. 1.325,15 kilómetros corresponden a los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, y 546,65 kilómetros al tramo Pampa.