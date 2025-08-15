Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Real Madrid presentó a Mastantuono
15 de Agosto de 2025 | 04:06
Real Madrid presentó como nuevo jugador al argentino Franco Mastantuono (foto) en el día de su 18° cumpleaños y reconoció que “llegar al club más grande del mundo era un sueño”.

Durante su discurso de presentación, el ex delantero de River, que es una de las mayores promesas del fútbol mundial, prometió que va “a dejar la vida por esta camiseta” y aseguró: “Es un sueño que siempre tuve y hoy (por ayer) se hace realidad y comienza”.

 

