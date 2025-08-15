Real Madrid presentó a Mastantuono

Real Madrid presentó como nuevo jugador al argentino Franco Mastantuono (foto) en el día de su 18° cumpleaños y reconoció que “llegar al club más grande del mundo era un sueño”.

Durante su discurso de presentación, el ex delantero de River, que es una de las mayores promesas del fútbol mundial, prometió que va “a dejar la vida por esta camiseta” y aseguró: “Es un sueño que siempre tuve y hoy (por ayer) se hace realidad y comienza”.