Reflotan una comisión para investigar al Presidente

La Cámara de Diputados también debatirá hoy, en la sesión impulsada por la oposición, una iniciativa para tomar el control de la comisión investigadora del caso Libra, y cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

La resolución está plasmada en un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Poderes y Reglamento, que forma parte del temario que se debatirá hoy en la sesión especial impulsada por bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica (CC).

El dictamen de mayoría, diseñado por Maximiliano Ferraro, de la CC, tiene asegurado los votos para establecer el sistema de designación de autoridades, un paso clave para avanzar en el funcionamiento de la comisión investigadora.

Desde su creación, la comisión que busca indagar la responsabilidad que tuvo el presidente Javier Milei en la megaestafa libra no pudo avanzar en su investigación al no poder designar autoridades.