Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba

El imputado era buscado desde el 13 de diciembre de 2023. Una línea de celular que utilizaba y sus redes sociales, claves para su detención.
Un joven que era buscado desde diciembre de 2023 por el crimen de un adolescente de 16 años en la localidad bonaerense Sarandí fue detenido por personal de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que su ex novia haya denunciado en redes sociales que la maltrataba.
La captura del acusado, de 23 años, ocurrió días atrás en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, luego de que el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús solicite ayuda a la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) para lograr su detención.
Los hechos por los que era buscado el sospechoso ocurrieron en la noche del 23 de noviembre de 2023, en la intersección de las calles Heredia y Luján, en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda. Según la imputación, en aquella oportunidad, el acusado y un cómplice abordaron a Guillermo Gastón Guzmán, de 16 años.
Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que, tras patearlo y apalearlo con varillas de metal, “el imputado extrajo un arma de fuego y con la culata golpeó la cabeza de la víctima en reiteradas oportunidades”.
Guzmán fue trasladado, primero, al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, y luego a otro centro médico donde, tras siete días de agonía, falleció producto de las lesiones.
El cómplice fue detenido, días después, y quedó acusado por el homicidio del joven, en el marco de una presunta disputa entre bandas. Solo restaba ubicar al otro presunto responsable del crimen, quien permaneció prófugo casi dos años.
Durante la investigación el director de la SeCaP, Juan Pablo Bello, solicitó informes a distintos organismos estatales y a las compañías de telefonía celular, de las cuales se pudo constatar que el joven cambiaba de abonado una vez al mes.
Esto último se logró luego de verificar el perfil de redes sociales de la ex novia del joven, quien un día expuso que el acusado la maltrataba. Esto ayudó a los investigadores a tener acceso al último usuario de Facebook del sujeto, donde el sospechoso subía fotografías en las que posaba con armas de fuego.
Con el rastreo de su celular se pudo ubicar al señalado en un puesto de la feria ubicada en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, donde se había mudado.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado interviniente. Se supo que también tenía un pedido de captura por un robo a mano armada, de mayo de 2024, en una investigación elevada a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Avellaneda.
