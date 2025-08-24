Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba

El imputado era buscado desde el 13 de diciembre de 2023. Una línea de celular que utilizaba y sus redes sociales, claves para su detención.

Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
24 de Agosto de 2025 | 09:14

Escuchar esta nota

Un joven que era buscado desde diciembre de 2023 por el crimen de un adolescente de 16 años en la localidad bonaerense Sarandí fue detenido por personal de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que su ex novia haya denunciado en redes sociales que la maltrataba.

La captura del acusado, de 23 años, ocurrió días atrás en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, luego de que el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús solicite ayuda a la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) para lograr su detención.

Los hechos por los que era buscado el sospechoso ocurrieron en la noche del 23 de noviembre de 2023, en la intersección de las calles Heredia y Luján, en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda. Según la imputación, en aquella oportunidad, el acusado y un cómplice abordaron a Guillermo Gastón Guzmán, de 16 años.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que, tras patearlo y apalearlo con varillas de metal, “el imputado extrajo un arma de fuego y con la culata golpeó la cabeza de la víctima en reiteradas oportunidades”.

Guzmán fue trasladado, primero, al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, y luego a otro centro médico donde, tras siete días de agonía, falleció producto de las lesiones.

El cómplice fue detenido, días después, y quedó acusado por el homicidio del joven, en el marco de una presunta disputa entre bandas. Solo restaba ubicar al otro presunto responsable del crimen, quien permaneció prófugo casi dos años.

LE PUEDE INTERESAR

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

LE PUEDE INTERESAR

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto

Durante la investigación el director de la SeCaP, Juan Pablo Bello, solicitó informes a distintos organismos estatales y a las compañías de telefonía celular, de las cuales se pudo constatar que el joven cambiaba de abonado una vez al mes.

Esto último se logró luego de verificar el perfil de redes sociales de la ex novia del joven, quien un día expuso que el acusado la maltrataba. Esto ayudó a los investigadores a tener acceso al último usuario de Facebook del sujeto, donde el sospechoso subía fotografías en las que posaba con armas de fuego.

Con el rastreo de su celular se pudo ubicar al señalado en un puesto de la feria ubicada en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro, donde se había mudado.

El hombre quedó detenido a disposición del juzgado interviniente. Se supo que también tenía un pedido de captura por un robo a mano armada, de mayo de 2024, en una investigación elevada a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Avellaneda.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Uno por uno

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Últimas noticias de Policiales

"Las patrullas se subieron a lo verde": continúa la tensión con los manteros en Meridiano V

¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Deportes
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
La Ciudad
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Espectáculos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Choluleando por una banca
Información General
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla